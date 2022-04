Sparta hostí po reprezentační pauze Baník. Podařilo se vyprodat Letnou?

Do výkopu v tuto chvíli zbývá zhruba tři čtvrtě hodiny. Do zápasu vstupuje jako favorit pražská Sparta. A to nejen kvůli svému umístění v tabulce (3. vs 5. místo), ale i aktuální formě (Sparta vyhrála své poslední dva zápasy, Baník z posledních dvou duelů vydoloval jen bod) a také historii vzájemných duelů: Na podzim sice oba sokové ve Vítkovicích hráli 2:2, doma je ale Sparta proti Baníku obvykle suverénní, naposledy s ním na Letné prohrála v poháru před skoro pěti lety.