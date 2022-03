Trenér Vrba mluví o titulu, ale nemyslím, že Sparta o něj hraje, namítá Švancara

"I když Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi, nemyslím, že se vrátila do boje o titul. Ale chápu, že trenér Vrba nic jiného říkat nemůže. Plzeň poprvé na jaře nevstřelila gól, ale nedochází jí dech. Na vině byl i povrch. Tvrdím, že hřiště budou rozhodovat o titulu," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi naprosto zaslouženě, byla lepší, dávala góly. Naopak Boleslav mě hlavně v prvním poločase dosti zklamala, byl tam až moc velký respekt ze soupeře. Trenér Pavel Vrba neskrýval radost, prohlásil, že titul ještě není pro tým ztracený. Já si myslím, že Sparta už o titul nebojuje, ale chápu, že trenér Vrba nic jiného říkat nemůže. Výkon, jaký předvedla proti Boleslavi, musí neustále opakovat a nejsem přesvědčen, jestli je toho schopna. Tentokrát narazila až na moc odevzdaného soupeře.

Vedoucí Plzeň poprvé na jaře nevstřelila gól, remizovala bez branek v Jablonci, ale nemyslím, že jí dochází dech. Hrála zápas, kde se jí nepodařilo skórovat, ač devatenáctkrát vystřelila, z toho sedm pokusů šlo mezi tři tyče. To se ale stane. Šla si pro výhru, měla tutovky, přijde zápas, kdy se nepodaří proměnit nic. Na rozdíl od Slavie tolik šancí nemívá, ale jak říkám, stane se.

Samozřejmě jí nevyhovoval nerovný povrch. A já tvrdím pořád, že o titulu budou rozhodovat hřiště, jejich kvalita. Mančaftům, které ho mají rozbité, nejen Jablonec, Liberec, Teplice, ale dneska už i Bohemka a s ní Pardubice, které tam hrají, se bude špatně kombinovat, přitom právě třeba Bohemka už také chce hrát hezký fotbal. A hřiště bude proti. Výhodu budou mít jenom v případě, kdy budou hostit týmy hrající o titul, jako kolo předtím Liberec proti Slavii. Terén se stane dosti klíčovou věcí.

Na výborném trávníku hrála naopak Slavia a na tři body se hodně nadřela. Ale to je dáno Českými Budějovicemi. Potrápit favority, to umějí. Trápily Spartu, kterou obraly o dva body, trápily Plzeň, podlehly jen o gól, na podzim doma remizovaly se Slavií. David Horejš je dobrý trenér, umí mužstvo připravit a jeho svěřenci proti týmům ze špičky ztrácejí respekt.

Ladislav Krejčí mladší a Ondřej Lingr dali gól, oba trenér Jaroslav Šilhavý povolal poprvé do reprezentace na baráž se Švédskem. Zaslouží si to. Lingr, to je jasné, dává góly, které dělají Slavii body, je v číslech. A trenér Šilhavý je známý tím, že dá prostor hráčům, kteří mají formu, které vidíme každý týden. Jen mu přeju, ať se proti Švédsku zadaří.

Krejčímu bych jenom doporučil, aby se směrem k rozhodčím trošku krotil. Tedy trošku víc. Nemusí každý verdikt komentovat, nadával jim. Někdy musí spolknout, že nějak arbitr rozhodl, i když to viděl jinak. A on na to reaguje neustále. Kazí mu to image. Chápu, že pro sparťanské fanoušky je borec, nevadí jim to, ale on už nakukuje do reprezentace a lidi ho nebudou mít rádi, i když bude kopat za nároďák. Doporučuju mu, aby se krotil a výjevy nespokojenosti si odpustil. Jsou naprosto zbytečné a poškozují ho.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Největším šokem bylo pro mě vítězství Karviné na půdě Ostravy v moravskoslezském derby. Považoval jsem výhru domácích za tutovku víkendu, byl tam i docela slušný kurz. Zkazili mi ovšem tiket. Čuměl jsem, jaké chyby Ostrava udělala. Baník dostává dost gólů, ale dokáže je i střílet, dát víc než soupeř. Karviná začíná dýchat, ostatní týmy okolo ní - Teplice, Pardubice, Bohemka - také nebodují. Může se ještě natlačit do boje o záchranu.

Karvinští asi lapli zajímavou část sezony. Jejich postavení bylo tak beznadějné, že si řekli: Dobře, spadneme, ale pojďme tu ligu aspoň důstojně dohrát. Najednou zjišťují, že to není tak úplně marné, že jdou nahoru a ostatní ztrácejí. Pro ligu to může být jenom přínos, zápasy ve skupině o záchranu mohou být tak dramatické a zajímavé.