Sigma Olomouc sice z letošních evropských pohárů vypadla v předkole, nicméně skvěle si zatím vedou olomoučtí mladíci. Hráči do 19 let totiž hrají UEFA Juniorskou ligu a podařilo se jim postoupit do vyřazovací části. V základních bojích totiž nejprve vyřadili Maribor a přes týden si poradili také s Maccabi Tel-Aviv.