Vrátili jsme jim to, liboval si po zápase v Moskvě Vrba. A vyhlíží další obří úspěch

před 1 hodinou

Trenér fotbalistů Plzně Pavel Vrba považuje úterní vítězství 2:1 na hřišti CSKA Moskva za obrovský úspěch. Třetí místo ve skupině Ligy mistrů a postup do jarní části Evropské ligy je podle kouče velmi blízko a doufá, že Viktorii už v posledním kole neuteče.

"Pro nás je samozřejmě výhra nad CSKA obrovský úspěch," řekl Vrba na tiskové konferenci. "Před zápasem v Moskvě bylo třetí místo hodně daleko, teď je naopak hodně blízko," doplnil bývalý kouč české reprezentace nebo ruské Machačkaly.

Plzeň se díky premiérovému vítězství v ročníku LM dostala do nadějné pozice. V tabulce skupiny G bodově dotáhla CSKA a v součtu s domácí remízou 2:2 má s ruským týmem i lepší vzájemné zápasy. Třetí příčku tak čeští šampioni udrží, pokud za dva týdny doma s AS Řím získají minimálně stejně bodů jako CSKA na stadionu Realu Madrid. Obhájce trofeje i AS už mají jisté osmifinále.

"My jsme vrátili CSKA to, co udělali v Plzni, kdy nám také v závěru sebrali vítězství. Tentokrát jsme to udělali naopak. Kam ten zápas řadím, na to si počkejme za 14 dní," konstatoval Vrba.

S Viktorií může i potřetí z Ligy mistrů postoupit do play off Evropské ligy, což se Západočechům povedlo už v letech 2011 a 2013. "My ten minisouboj s CSKA zatím vyhráváme. Doufám, že to tak bude i po tom posledním zápase, který nás čeká doma s Římem. Když se nám to podaří, byl by to zase obrovský úspěch, kdybychom postoupili do jarní části Evropské ligy, což s naším rozpočtem a možnostmi je podle mého názoru mimořádný výkon. Doufám, že česká média to možná i ocení," prohlásil Vrba.

Potěšilo ho, že k obratu na Lužnikách po změně stran přispěli i hráči, kterým se nepovedl úvodní poločas. Slovák Roman Procházka po neproměněné penaltě v 56. minutě vyrovnal a další záložník Milan Petržela, jenž naopak v úvodu pokutový kop zavinil, pomohl gólovou akci vymyslet. "Tím, že nějakým způsobem ovlivnili zápas negativně, tak ho zase ovlivnili pozitivně a pomohli nám k tomu, že jsme vyhráli. Je jen dobře, že to ve druhém poločase vzali trochu za jiný konec a zvládli to," řekl plzeňský trenér.

Střídající Jan Kopic krátce po příchodu na hřiště asistoval u Procházkovy branky. "Já jsem samozřejmě rád, že Honza do toho zápasu vstoupil tak, jak bych si to představoval každý zápas. Doufám, že se poučil z toho, že je důležité hrát dobře nejenom v Champions League, ale i v české lize," uvedl Vrba.

Utkání s CSKA nedohrál levý bek David Limberský, který musel odstoupit už po první půli. "On už při rozcvičce začal mít problémy a tahal ho přitahovač stehenního svalu. I když se v poločase terapeutové a doktor snažili udělali maximum, tak se necítil úplně fit, a proto byl střídán," vysvětlil Vrba.