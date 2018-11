SFC Opava z důvodu rekonstrukce vlastního stadionu odehrál domácí zápasy z úvodu sezony v Olomouci. Nyní se již však může těšit z nového trávníku, na kterém dnes přivítá ostravský Baník. Slezský FC se prozatím pohybuje spíše ve spodních vodách tabulky, a to hlavně díky horším výkonům na hřištích soupeřů, kde si dokázal připsat pouze jedinou výhru ze 7 utkání. Doma se však Opavě daří podstatně lépe, v posledním zápasu na svém stadionu předvedla krasojízdu a porazila Příbram hladce 5:0. Špatně si Opava nevedla také v poháru, kde po výhře 1:0 nad Jihlavou postoupila do osmifinále. Největší hrozbou pro hosty by měli být útočníci Nemanja Kuzmanović a Tomáš Smola, kteří již loni ve FNL zářili a jsou největšími tahouny svého týmu.