Peklo v ulicích, útok na stadion či mrtvý fanoušek. Opavu opět čeká nájezd Baníkovců

před 58 minutami

Více než tisícovka fanoušků Baníku doplněná posilami z Polska se chystá v neděli do Opavy, na jejímž stadionu se odehraje 15. kolo Fortuna:Ligy.

Opavské policisty děsí druholigový zápas z března 2017, kdy do Opavy dorazilo přes 1500 příznivců Baníku, přestože až na hrstku z nich nikdo neměl vstupenku.

První střety a potyčky nastaly už po příchodu davu ke stadionu. Policisté zasáhli, když chuligáni začali odpalovat dělbuchy a házet světlice. Potyčky pokračovaly i v době zápasu u hlavní brány stadionu, kterou se dav pokusil vylomit. Policie v té souvislosti tehdy řešila 25 trestných činů a 45 přestupků.

V souvislosti s utkáním bylo zadrženo 50 osob, v nemocnici skončilo 17 lidí. Zraněno bylo též pět policistů a jeden policejní kůň. Válka v opavských ulicích měla nakonec i tragickou dohru: jednoho fanouška zabil vlak.

I s ohledem na rok a půl staré události nechtějí bezpečnostní složky nic podcenit, v ulicích Opavy a na stadionu bude nasazeno 500 policistů. Utkání se bude za zvýšených bezpečnostních podmínek hrát od 14 hodin a vedení města i přes rozsáhlá opatření lidem nedoporučuje například procházky s dětmi v okolí stadionu.

Ve vyprodaném hledišti pro 6385 diváků bude přibližně tisícovka fanoušků z Ostravy. Ti dorazí do Opavy speciálním vlakem těsně před polednem. "Z nádraží půjdou pěšky s naším doprovodem na stadion," řekl Kužel. Přesun si vyžádá dopravní opatření. "Máme připravené objízdné trasy. Skupinu povedeme mimo centrum města," řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radím Daněk.

Baníkovci navíc dorazí posíleni fanoušky z Katovic, družebního klubu ostravských příznivců, kteří v minulosti několikrát vyvolali výtržnosti. Opavu zase podpoří příznivci ŚLĄSK Wroclaw.

Právě i historické napojení obou slezských klubů na Polsko, baštu hooligans scény, má na svědomí ohromnou rivalitu nejen těch radikálních příznivců Baníku a Opavy. Moc dobře si to uvědomují i kluboví funkcionáři a oba slezské týmy spolu v posledních letech nehrají zápasy už ani v rámci přípravy.

Vzájemná utkání v posledních patnácti letech pravidelně provázejí výtržnosti v ulicích, ve dvou z posledních tří utkání ve druhé lize a národním poháru fanoušci pronikli i na hrací plochu a zápasy musely být na několik minut přerušeny.

"S ohledem na to, co se tady dělo v roce 2017, jsme nechtěli nic podcenit, a proto jsme nasadili tolik policistů," řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Na bezpečnostním opatření se budou podílet i policisté z dalších krajů. Posily dorazí například ze Zlínska, Olomoucka či Jihomoravského kraje.

S policií koordinuje kroky i město, které do akce nasadí maximální počet městských strážníků. "Obyvatelům bych ale doporučil, aby v době od 11:00 do 17:00 omezili návštěvu parku v okolí stadionu. Aby sem zbytečně nechodili na procházku s dětmi. Raději by pro tentokrát měli využít jinou lokalitu," řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).