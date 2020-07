Z Liberce do Edenu dorazila další posila, Slavii posílil útočník Kuchta

Útočník Jan Kuchta je po obránci Ondřeji Karafiátovi další posilou Slavie z Liberce. Třiadvacetiletý fotbalista s českým mistrem podepsal smlouvu na čtyři roky. Klub z Edenu o tom dnes informoval na svých internetových stránkách.

Kuchta je odchovancem Slavie, ale poslední čtyři roky strávil na hostováních a v lednu přestoupil do Liberce. Za Slovan v uplynulém ročníku v nejvyšší soutěži odehrál 23 zápasů, dal šest branek a pomohl severočeskému celku k pátému místu v konečném pořadí.

Nyní se Kuchta vrátil do Slavie, za kterou dosud v první lize odehrál jediný zápas v roce 2015. "Honza prošel mládeží i A-týmem Slavie a vzájemně víme, co od sebe očekávat. Je to hráč, kterého si trenéři přáli a skvěle pasuje do našeho herního stylu," uvedl člen představenstva Slavie Jiří Bílek.

"Jsem hrozně šťastný, že se něco takového povedlo. Chci ukázat, že mám Slavii co dát a mám co nabídnout. Uvidí se, jak to bude ve výsledku vypadat. Přicházím do velkého klubu a musím počítat s tím, že konkurence je a bude velká. Jsem si toho vědom a uvidíme, kdo bude hrát," řekl Kuchta.

V první lize nastupoval také za Bohemians 1905, Slovácko a Teplice, kam zamířil na hostování v rámci přestupu Alexe Krále do Edenu. Celkem v nejvyšší soutěži zasáhl do 67 zápasů a dal 13 branek. Na kontě má také tři starty a dvě branky za reprezentaci do 21 let.