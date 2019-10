Kdoví, co se stane se Slavií v zimě, řekl Vrba. Boj o titul je podle něj otevřený

Trenér Pavel Vrba se po porážce 0:1 ve šlágru 14. kola první ligy se Slavií nechtěl vymlouvat na to, že fotbalistům Plzně na rozdíl od soupeře chybělo kvůli zranění několik opor a dohrávali v improvizované sestavě. Připustil, že devítibodová ztráta na vedoucí Pražany už je výrazná, boj o titul je ale podle něj stále otevřený. I proto, že v zimní pauze může dojít ke změnám v kádrech.

"Slavia momentálně žije v euforii, což je samozřejmě správné. Nejen vládne v lize, kde má tuším pouze dvě remízy za 14 kol, ale hraje i v Lize mistrů. Zažívá zápasy, které jsou pro celé Česko mimořádné. Z toho pohledu mají víc sebevědomí, jsou na vítězné vlně. My jsme to chtěli dnes trochu přetnout, bohužel se to nepodařilo," řekl na tiskové konferenci Vrba.

"Devět bodů je strašně moc, to všichni víme. Na druhou stranu tuším, že zbývá ještě asi 20 kol do konce (s nadstavbou), to je taky moc. Kdoví, co se stane se Slavií v zimě, třeba odejdou dva tři hráči. Může se stát cokoliv. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál," dodal Vrba.

Jeho tým ve šlágru na rozdíl od Slavie postrádal kvůli zranění hned tři záložníky, kteří by pravděpodobně hráli v základní sestavě - Jana Kopice, Aleše Čermáka a Jana Kovaříka. Po půlhodině navíc musela střídat další opora obránce Radim Řezník a Viktoria dohrála v improvizované sestavě.

"Máme asi tři čtyři zraněné hráče, kteří by velmi pravděpodobně zasáhli do utkání. Když pak přijde další zranění, každý zásah do sestavy je složitý. Pokud ještě házíte s hráči, kteří na těch postech nehrají pravidelně, ale jen občas, tak to v takových zápasech trochu ovlivňuje výkon. Ale nechci se vůbec vymlouvat na to, jestli máme absence. To není podstatné. Každé mužstvo má občas zraněné hráče," řekl Vrba.

Šlágr podzimu podle něj nerozhodly absence, ale produktivita. Zatímco domácí své šance nedali, Slavia z jediné stoprocentní možnosti v nastavení první půle udeřila. "V prvních 20 minutách jsme měli dvě tři situace, kdy jsme mohli jít do vedení. Bohužel jsme se nedokázali přesně trefit. Pak se hra vyrovnala a bohužel v závěru poločasu jsme po důrazných soubojích dostali gól na 0:1," litoval Vrba.

"Druhá půle byla zase vyrovnaná, čtyři pět minut před koncem jsme měli stoprocentní příležitost, Brabec bohužel trefil hráče na malém vápně. To jsou situace, které tyhle zápasy rozhodují. My jsme je neproměnili, Slavia z jediné stoprocentní příležitosti byla úspěšná. Mrzí to, ale takový občas někdy fotbal je," konstatoval bývalý reprezentační trenér.