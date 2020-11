Vedení mi dalo úkol. Pokud neporazíme Spartu, končím, překvapil trenér Teplic Hejkal

Trenér fotbalistů Teplic Stanislav Hejkal stojí po prohře 0:2 v 8. kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 před nelehkou situací. Příští neděli musí jeho svěřenci porazit pražskou Spartu, jinak na lavičce Severočechů skončí. Klubové vedení mu totiž před zápasem s "Klokany" dalo ultimátum, že pokud z těchto dvou duelů neuhrají Tepličtí tři body, odvolá ho.

"Tlak na mou osobu je daný. Vedení mi dalo za úkol udělat ze zápasů na Bohemians a se Spartou tři body, jinak se naše cesty rozejdou. Dnes to nevyšlo, musíme vyhrát se Spartou," řekl Hejkal na tiskové konferenci.

Jeho tým prohrál tři kola po sobě a šest z posledních sedmi. "Přijímám zodpovědnost za naše výsledky, rozhodně se jí nevzdávám. Musíme přestat dělat školácké chyby, které ovlivňují celý zápas. Oba góly proti Bohemians byly obrovskou ranou do vazu a mrzí mě, že u toho zase byli zkušení hráči," uvedl padesátiletý trenér.

Po zranění brankářské jedničky Tomáše Grigara na čtvrtečním tréninku odchytal proti Bohemians 1905 premiérový ligový zápas brankář Luděk Němeček. Podle Hejkala nastoupí jednadvacetiletý gólman i proti Spartě.

"Němeček neodehrál špatný zápas. Co měl chytit, to chytil, za dva inkasované góly nemohl. Po zranění Grigara určitě bude v bráně proti Spartě, budu s ním teď týden pracovat a na zápas ho připravím. Grigar tu chytá 12 let, musíme pracovat na tom, aby Němeček jednou jeho roli převzal," prohlásil Hejkal.

Němeček věděl od čtvrtka, že nastoupí. "Nervozitu jsem určitě cítil, ale kluci mi v kabině i na hřišti pomohli. S těmi góly jsem bohužel nic dělat nemohl, ale ještě si zápas projdeme na videu s trenérem brankářů. Je bohužel těžké nastoupit v situaci, kdy se týmu nedaří," konstatoval teplický odchovanec.

"Snažil jsem se od toho tlaku na nás oprostit, abych mohl chytat v klidu. Je ale samozřejmě škoda, že jsem týmu nepomohl k bodům. Na Teplice chodím odmalička a chytat za ně v áčku je splněný sen," dodal Němeček.