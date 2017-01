Vedení fotbalové Sparty? Kočkopes, tvrdí Blažek. A Kotal přikyvuje

před 26 minutami

Nový model s pěti trenéry ve fotbalové Spartě se nezamlouvá bývalým ikonám klubu Jaromíru Blažkovi a Václavovi Kotalovi.

Praha - Bývalý brankář Sparty Jaromír Blažek a zkušený kouč Václav Kotal jsou přesvědčeni, že fotbalisté Sparty i přes nevýrazný podzim mají na to vybojovat ligový titul. Jsou ale zvědaví, jak si Letenští poradí s netradičním realizačním týmem, ve kterém je hned pět trenérů s různými kompetencemi.

Trenér David Holoubek totiž nemá potřebnou licenci, proto Sparta přišla s variantou, že se do trenérské role posunul sportovní ředitel Tomáš Požár, který umožní Holoubkovi a dalším třem trenérům pracovat. To se však Blažkovi příliš nezamlouvá.

"Je to typický kočkopes. Kdyby to takhle mělo fungovat ve více klubech, tak nevím. Ale je to jen můj názor," řekl během Silvestrovského derby Blažek, který se Spartou získal šest titulů.

Model s pěti trenéry se nepozdává ani kouči reprezentační sedmnáctky Kotalovi, o kterém se dokonce mluvilo, že by mohl realizační tým posílit místo Požára. "To jsou jen spekulace. Samozřejmě nějaké konzultace proběhly, protože ve Spartě mám spoustu známých, ale já mám smlouvu u národního týmu a tu chci dodržet," prohlásil Kotal.

"Podle mě mají v realizačním týmu až moc lidí, protože mezi ně rozdělit kompetence není snadné. Ale to je jejich věc. Až jaro ukáže, jestli to je dobrý model. Sám jsem na to zvědavý," doplnil bývalý kouč Brna, Hradce Králové, Jablonce či sparťanské rezervy.

Mladí by měli jít na hostování

Oceňuje však, jak svou nečekanou premiéru v dospělém fotbale zvládl Holoubek. "David odvádí dobrou práci, přineslo to výsledky hlavně v Evropské lize. Uvidíme, jak to bude na jaře v lize, kde má Sparta ztrátu. Výsledky ale David má. Kvalitu musí mít, jinak by nepracoval pod Jardou Hřebíkem, protože ten je hodně náročný," řekl Kotal.

S Blažkem se shodne v tom, že Sparta na jaře bude bojovat o titul. "Titul přeji jen Spartě a věřím, že na to i v této sezoně má. V lize to sice na podzim drhlo, ale mají na to, aby to na jaře otočili," prohlásil Blažek.

Podle Kotala Spartě nehrává, že se do boje o titul kromě Sparty a Plzně hlásí i Slavia. "Šanci mají všichni. Čím více mužstev bude hrát o titul, tím je situace jednoduší, protože každý může ztratit. Bude záležet hlavně na vzájemných utkáních týmů ze špičky," uvedl Kotal.

Díky práci u mládežnických reprezentací má Kotal velmi dobrý přehled o mladých sparťanech, ale není si jistý, zda budou i na jaře dostávat podobný prostor jako na podzim, kdy Letenské trápila rozsáhlá marodka. Podle něj by je klub měl spíše nechat hostovat v menších týmech.

"Dát hráče z mládeže rovnou do Sparty není jednoduché. Chce to většinou mezičlánek. Vezměte si třeba Jana Sýkoru. Když jsem ho přivedl ze Sparty do Brna, tak o něm skoro nikdo nevěděl. Za rok se vypracoval tak, že šel do Liberce a teď o něj mají zájem nejlepší české kluby a může jít i do zahraničí," řekl Kotal.

"Mladí hráči mají velké nedostatky, teď to dobře vidím. Navíc nejsou tak brzo vyspělí jako třeba černoši ve Francii. A když prohráváte souboje, těžko můžete určovat hru," dodal.

