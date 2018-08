V Karviné se Krmenčík trefil po secvičené akci. Při zahozené penaltě ho zradila změna plánu

před 57 minutami

Michael Krmenčík vstoupil do nové sezony ve střelecké formě. | Foto: Milan Kammermayer

Michael Krmenčík skóroval v sedmém z posledních osmi utkání a zařídil pro Plzeň v Karviné pátou ligovou výhru.

Karviná - Nejlepší střelec minulé ligové sezony Michael Krmenčík září i v úvodu nového ročníku. Svým gólem dnes v Karviné vystřelil z úvodních pěti kol už třetí vítězství a navrch dokázal skórovat v sedmém z posledních osmi utkání.

Plzeň počtvrté za sebou dokázala vyhrát 1:0. Tři body jí přinesla Krmenčíkova pohotová hlavička na bližší tyči po rohovém kopu z šesté minuty. "Nacvičovali jsme si to takhle s trenéry na tréninku před zápasem a povedlo se nám to," pochvaloval si Krmenčík, který v příštím kole odehraje jubilejní 100. prvoligové utkání.

Pak Krmenčík ale v 18. minutě selhal při exekuci pokutového kopu. Jeho nepříliš dobře umístěnou střelu Berkovec chytil. "Toho je hrozná škoda. Chtěl jsem kopat jako vždycky, ale na poslední chvíli jsem to změnil, což se nedělá. A potrestalo mě to," vyčítal si pětadvacetiletý útočník.

Kvůli neproměněné penaltě ho pak pronásledovaly černé myšlenky. Zvlášť když Karviná ve druhém poločase vyrovnala hru a měla šance. "Musím se přiznat, že jsem se trochu bál, abychom ten gól nedostali. Ale spíše jsme ho mohli dát než dostat," mínil Krmenčík.

Plzeň se poprvé v sezoně dokázala jeho zásluhou střelecky prosadit v prvním poločase. "Konečně jsme dali gól na začátku, ale měl jsem proměnit i penaltu. Myslím, že pak by se nám hrálo ještě lépe. Karviná pak asi přidala, ale my jsme si to pohlídali," řekl Krmenčík.

Útočník, který v tabulce střelců se čtyřmi góly poskočil na dělené druhé místo za Komličenka, je s úvodem sezony Viktorie spokojený. "Start je výborný. Pět zápasů, pět výher. Novináři říkají, že to je zase jen 1:0, ale máme patnáct bodů, což je to hlavní," dodal Krmenčík.