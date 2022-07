Z přeboru do ligy, proti Plzni sahal po hattricku. Teplice jsou sen, tvrdí Urbanec

Teplický fotbalista Jakub Urbanec se až ve 30 letech dočkal debutu v první lize a při své premiéře v úvodním kole nové sezony hned dvěma góly zařídil Severočechům remízu 2:2 proti obhájcům titulu z Plzně.

Svůj výkon mohl krajní bek či záložník korunovat hattrickem, penaltu v nastaveném čase mu ale chytil brankář Jindřich Staněk. Pro Urbance, který ještě v září hrál Pražský přebor za rezervu Žižkova, to ale byla i tak nezapomenutelná premiéra.

"Vyšlo to na skvělý zápas, proti mistrovi. Už jsem pár těžkých utkání odehrál a také už nejsem žádný mladík. Takže jsem cítil před zápasem jen takovou příjemnou nervozita, hlavně jsem se strašně těšil," řekl Urbanec na tiskové konferenci. "Vážím si toho, že jsem v Teplicích a můžu hrát ligu. Už tohle je sen, góly jsou třešničkou na dortu," uvedl.

Důvěru trenéra Jiřího Jarošíka splatil už ve 22. minutě, kdy zakončil pohlednou kombinaci přesnou střelou na přední tyč. Druhý gól přidal ve 47. minutě, favorit ale zásluhou Jana Klimenta a Jhona Mosquery dokázal srovnat. Strhující duel vyvrcholil v nastavení, kdy hostující Lukáš Hejda dostal červenou kartu a sudí Jan Machálek nařídil pokutový kop. Na hattrick ale Urbanec z penalty nedosáhl.

"Dal jsem dva góly, tak jsem si věřil, že dám i třetí. Když jsem byl ještě na Žižkově, tak jsem penalty kopal. Bohužel mě brankář přečetl a chytil ji," litoval krajní obránce či záložník, jenž se nechtěl vymlouvat na několikaminutovou prodlevu způsobenou konzultací sudího s videorozhodčím. "Není to úplně příjemné, ale byl jsem dopředu rozhodnutý, kam penaltu kopnu. Nebyl jsem ani nervózní, věřil jsem si. Penaltu nedali i větší hráči, ale mrzí mě to," doplnil.

Urbanec působil v druholigovém Žižkově mezi lety 2016 a 2021, angažmá pro něj ale neskončilo dobře. Před odchodem do Prostějova, kde strávil minulou sezonu, hrál jen za rezervu Viktorie v Pražském přeboru.

"Měl jsem neshody s trenérem a s vedením, ale víc bych to nerozebíral. Postavili mě mimo tým, ani jsem netrénoval s A-mužstvem. Vysvobodili mě trenéři Jarošík s Hunalem, kteří si mě vzali do Prostějova. Vzájemně jsme si sedli a teď jsem v Teplicích. Vážím si toho a chci jim to vrátit poctivými výkony," uvedl třicetiletý hráč.

Jako ligový debutant dnes paradoxně patřil spíš ke starším hráčům na trávníku. "Když vidím zápis o utkání, tak tam jsou všude kluci ročník 2000 a výš. Už jsem popravdě moc nevěřil, že bych se do ligy dostal. Ale makal jsem a asi jsem za to byl odměněný. Teď udělám všechno pro to, abych se v lize udržel co nejdéle," řekl Urbanec.

Severočeši dnes podle něj naznačili potenciál, ačkoliv po výsledkově nevydařené minulé sezoně i přípravě se jim před startem soutěže příliš nevěřilo. "Před zápasem bychom bod určitě brali, navíc po nepovedené generálce s Duklou (1:4). Ukázali jsme, že se s námi musí počítat, že tu je dobrý mančaft a že nechceme hrát o záchranu," dodal Urbanec.