Tresty pro fotbalovou Slavii: pokuta, dva zápasy bez Bořila a podmíněně uzavřená část stadionu

před 1 hodinou

Slavia musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun kvůli výtržnostem fanoušků v domácím utkání 11. kola fotbalové ligy s Libercem. Celek z Edenu bude navíc ve dvou zápasech postrádat obránce Jana Bořila, kterému Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zastavila činnost za surovou hru ve stejném utkání.

Praha - Fotbalová Slavia před čtyřmi týdny s Libercem prohrála 1:2 a skončila tím její rekordní série bez porážky v nejvyšší soutěži, která se zastavila na 36 zápasech. Není to však to jediné, co ji na utkání může mrzet.

Disciplinární komise navíc potrestala zákazem startu ve dvou střetnutích jejího obránce Jana Bořila, který ve druhém poločase kopl v souboji bez míče Martina Graiciara. Od rozhodčího nedostal reprezentační obránce, který se v duelu podepsal pod oba inkasované góly, ani kartu, dodatečnému trestu ovšem neunikl.

Slavia navíc zaplatí 120 tisíc korun za to, že její příznivci používali pyrotechniku, házeli na hrací plochu předměty a dopouštěli se výtržností. Disciplinárka klub potrestala i uzavřením části stadionu s podmíněným odkladem na dvě soutěžní utkání.

Pokutu kvůli výtržnostem fanoušků dostal také Jablonec, který musí zaplatit 50 tisíc korun.