Dohnat Plzeň? Musela by zkolabovat, ví Šilhavý. I přes porážku se trenér Slavie v ohrožení necítí

Přijeli si pro tři body, odjíždějí s porážkou. Přestože se trenér Jaroslav Šilhavý pokusil soupeře překvapit nečekanými jmény v sestavě, Plzeň zvládla zápas podzimu a po třinácti kolech už sahá na pohár pro mistra ligy.

Plzeň - Dobře ví, že cíl, kterým je titul a postup do Ligy mistrů, Slavia s největší pravděpodobností nenaplní. "Teoreticky to možné samozřejmě je, ale aby Plzeň pustila čtrnáctibodový náskok, to by musela zkolabovat," uznal kouč Jaroslav Šilhavý

A kde nachází důvody porážky? Proč Slavia byla v utkání hroší než Plzeň? "Udělali jsme řadu změn a kádr rotuje. Není tak sehraný, jak bychom si představovali," tvrdí kouč.

Jenže nové letní akvizice - Danny, Miroslav Stoch nebo Jakub Hromada - zůstaly na lavičce. Pod stříškou "pivní plechovky" pak úplně chyběl Halil Altintop.

"Chtěli jsme posílit tým a postoupit s ním do Ligy mistrů. Přivedli jsme zkušenější hráče, teď s nimi pracujeme. Samozřejmě jsem si představoval, že to bude rychlejší proces, že se tým sladí dřív. Nestalo se," vysvětloval Šilhavý důvody toho, proč se slávisté dívají na suverénní Plzeň přes nedostižitelnou bodovou propast.

"Naopak Plzeň udržela kádr pohromadě. Její hráči jsou dlouho spolu, ve hře jim fungují mechanismy, jsou na sebe zvyklí," povzdechl si.

Místo nich kouč Šilhavý poslal překvapivá jména, do středu zálohy se postavil nevýrazný Rotaň, na její kraj pak Jaromír Zmrhal, kterému tato sezona zatím vůbec nevychází.

Souperi gratulace k vyhre i k mistrovskemu titulu. Nas ceka otevrene pojmenovani chyb, pokora a tvrda prace k navratu na vrchol. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 5, 2017

"Měli jsme to tak připravené. Ve čtvrtek proti Villarealu hráli jedni, v neděli nastoupili čerství kluci. Třeba Rotaň dostal důvěru také kvůli povrchu, který nebyl ideální, on má zkušenosti a pohybuje se na něm lépe než vyšší hráči," tvrdil kouč.

Jeho sázka na překvapivá jména ovšem nevyšla. Plzeň byla lepší a zaslouženě vyhrála. "Finální fázi jsme řešili komplikovaně, možnosti, které jsme si vypracovali, jsme neřešili dobře. Nevycházely nám ani protiútoky," posteskl si Šilhavý.

I přes porážku se v ohrožení necítí, konec jeho slávistické éry - buď nyní, ale spíš v zimě - je pravděpodobný. "Cítím se normálně zklamaně, stejně jako po každém prohrabém zápase," odrážel otázky, zda počítá s možností výpovědi.