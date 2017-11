Petržela: Plzeň získá titul zaslouženě. Sparta prohrává spoustu soubojů, její cizinci raději ucuknou

před 1 hodinou

Proč Plzeň válcuje ligu? A jak se bojuje o záchranu? Vlastimil Petržela, někdejší výborný útočník a nyní velmi zkušený trenér, glosuje aktuální ligové kolo.

Vlastimil Petržela Narozen: 20. července 1953 Hráčská kariéra: Bývalý reprezentační útočník, nastupoval za Zbrojovku Brno nebo Cheb, vrchol kariéry zažil ve Slavii Praha (1982-85). Trenérská kariéra: Začínal ve Slavii, prošel i Spartou, Libercem, Bohemians 1905 nebo Mladou Boleslaví. V roce 2002 odešel do Zenitu Petrohrad, který hned přivedl k druhému místu v ruské lize. Na jaře 2006 postoupil s mužstvem až do čtvrtfinále Poháru UEFA, čímž dosáhl dosud největšího mezinárodního úspěchu v klubové historii. Poslední velký úspěch zaznamenal s Baníkem Ostrava, se kterým se v uplynulé sezoně vrátil do HET ligy. Pro Aktuálně.cz nyní bude zkušený kouč pravidelně glosovat nejvyšší fotbalovou ligu

Komentář - Tvrdit v necelé polovině ligy, že je rozhodnuto, je zvláštní. Ale náskok Plzně je tak drtivý, že už se to bude těžko dohánět. Viktorka má velmi kvalitní mužstvo a hraje hezký fotbal.

V Plzni prostě všechno sedí na svých místech. Hrají po křídlech, jak to mám rád. Do vápna posílají kvalitní centry, před branku jich dobíhá dost. Obránci hrají na riziko, ale v naší lize - proč ne?

Plzeň bude čím dál lepší a myslím, že si vytvoří takovou pozici jako Bayern Mnichov v Německu. Hráči si budou věřit, budou mít i štígro. A fotbalově jsou samozřejmě nejlepší. Objevují se hlasy, že za postup do Ligy mistrů dostanou ranec peněz, vhodně doplní mužstvo a nebudou mít tady konkurenci ani v následujících sezonách. Ale oni ani moc posilovat nemusejí.

Zápas se Slavií rozhodl Kolář. Mám ho rád, je to sympatický kluk, neměl to v životě jednoduché. V Plzni hrál výborně před svým odchodem do Turecka, hraje výborně znova. Je typem nenápadného fotbalisty, chvilku o něm není slyšet, ale pak vymyslí gólovou akci.

Myslím, že Slavia v neděli ztratila šanci na titul. Uvidíme, co se v Edenu nyní stane. Možná vyndají Jardu Šilhavého, což je ale podle mě blbost.

Zase se ale potvrdilo to, že tým musí hrát ve dvanácti, třinácti hráčích. V zahraničí vymění maximálně dva, a to v případě, když si někdo potřebuje odpočinout, to se může stát. Točit sedm hráčů je nesmysl.

Sparta si nechala dát vyrovnávací gól Zlíně v nastaveném čase, to byl vrchol. Obránci byli nedůrazní, ale kolik už dostali takových gólů? Navíc v poli sparťané prohrají spoustu soubojů, cizinci do toho nohu nedají, radši ucuknou. Anebo do toho jdou zase brutálně, oběma nohama.

Zápasu ale stejně slušela plichta.

Trenérovi Stramaccionimu fandím, protože můj kluk se s ním zná, občas si někam zajdou sednout. Bohužel to vypadá, že aby se s mužstvem mohl sžít, musel by na to mít tři roky času a to sparťané nikdy nedovolí. Ale to je jako u všech našich týmů, které hrají na špici.

Vést 2:0 a prohrát 2:3 v závěru, jak se to "povedlo" Karviné, to je umění. Jak se tomu vyhnout? Je potřeba furt řvát, hráče neustále upozorňovat. Pak musíte mít nachystané hráče, kteří budou na střídání. Ať je to, jak je to, tak každý fotbalista zbystří, když se někdo na jeho post rozcvičuje. A samozřejmě musí neustále probíhat komunikace mezi trenérem a kapitánem nebo vůdčím typem v mužstvu.

Je to škoda, jinak Karviná hraje dobrý fotbal. Včera mi někdo z Baníku říkal, že Jožku Webra nikdy nevyhodí. Ráno otevřu noviny a nevěřím vlastním očím…