Tettehova pozice v ohrožení. Od Ščasného schytal kritiku, zatímco Drchal uchvátil

Sparta porazila ve 23. kole fotbalové ligy Baník 3:2, dokázala otočit zápas a v závěru předvedla svou nebezpečnost, když za ostravskou obranu několikrát utekl útočník Václav Drchal. "Mohl dát i hattrick," nechal se slyšet trenér Zdeněk Ščasný. To útočník číslo jedna Benjamin Tetteh se na hřišti spíše trápil.

Letenští proti Baníku dokázali na svou stranu strhnout fanoušky a soupeře v utkání přehráli. Skvělý výkon předvedla celá záložní řada, vyčnívali křídelní hráči David Moberg Karlsson a Adam Hložek.

Naopak utopeným dojmem mezi stopery Baníku Václavem Procházkou a Patriziem Stronatim působil útočník Benjamin Tetteh.

"Těžko se mi to hodnotí," hledal správná slova sparťanský trenér Zdeněk Ščasný. Na přetřes přišlo i to, zda za zhoršenými výkony ghanského rychlíka nemůžou být i zimní přestupové spekulace. "Nevím, jak on přemýšlí nad spekulacemi. Jedna věc je pravda: žádnému hráči telefony o tom, že může jít tam, tam a tam, nepomůžou," dodal Ščasný. "Nenarážím tím na Tetteha, ale jaký vliv to mělo na hráče na podzim, je jasný důkaz," narážel sparťanský trenér zřejmě především na kolísavou formu Stancia.

Tetteh měl navíc zdravotní problémy v zimní přípravě, takže ji neabsolvoval celou. "To je v jeho případě klíčové. On staví na tom, že síly rozvrhne na celý zápas, místo aby šel za čtyřicet, padesát minut dolů. Má na víc, než teď předvádí. Na Dukle dal sice důležitý gól, ale upřímně čekám něco víc," kritizoval Tetteha trenér Ščasný.

Na posledních dvacet minut vyslal do hry nejlepšího střelce Sparty v přípravě Václava Drchala. Devatenáctiletý odchovanec se mu odvděčil po šesti minutách na hřišti gólem, který se nakonec ukázal jako vítězný.

Přitom měl další šance. Jednou mu gól upřel těsný ofsajd, podruhé v brejku špatně řešil situaci, kdy mohl přelobovat vyběhnutého Laštůvku. "Klidně mohl dát hattrick, byl blízko. Nicméně proto tam šel. Věděl jsem, že po červené kartě pro Štětinu tam musíme mít pracovitějšího hráče," chválil Drchala Ščasný.

Radost mu udělal i Hložek, který byl ze své pozice na levé straně nebezpečný. "Nevypadá jako šestnáctiletý kluk. Je to dáno jeho tělesnou konstitucí, ale i tím, jak se chová na hřišti, jak hraje tělem, jak má srovnanou hlavu. Podal opět dobrý výkon," byl spokojený trenér Ščasný. "Hložek? To je přírodní úkaz!" přidal se s poklonou Bořek Dočkal.

Ze sestavy naopak vypadl jiný mladík. Stoper Dominik Plechatý nebyl pro zápas s Baníkem po dvou odehraných jarních zápasech ani na lavičce.

Ščasný na Milana Baroše nasadil mohutnějšího a zkušenějšího Lukáše Štětinu. "Obranu jsme měnili po prvním kole, nemohl hrát Costa, který podával v přípravě dobré výkony. Plechatého jsme dnes vynechali, protože jsme se obávali, jak by reagoval na Baroše a obávali jsme se oprávněně," komentoval Ščasný zásah do sestavy.

Na hřiště se nedostal ani Guélor Kanga, který to bude mít se získáváním herního vytížení po příchodu Bořka Dočkala přece jen těžší.

"Máme v kádru velkou konkurenci. Je důležité, aby se kluci chovali jako profíci. Přijde zápas, kdy Kangu budeme potřebovat do výstavby," připustil trenér Sparty variantu, kdy by nejspíš nastoupili v základní sestavě jak Dočkal, tak Kanga.

Po úvodních třech jarních kolech na Letné panuje spokojenost. Sparta odskočila na třetím místě Baníku, ale především se velmi zlepšila po herní stránce. "Věděli jsme, že potřebujeme v úvodu ligy vyhrávat. Cením si toho, že jsme podruhé za sebou otočili zápas a dohráli jsme ho v deseti lidech. Bylo to dobré kolektivně, individuálně, herně i výsledkově," pochvaloval si zápas s Baníkem Ščasný.