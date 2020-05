Strom ve vápně nevyroste. Reálnější je vize, že o ligovém titulu rozhodnou hygienici

Ligový zápas mezi Mladou Boleslaví a Slavií je na programu až v úterý, skóre vzájemného souboje se ale nepříznivě mění už od konce minulého týdne. Oba týmy mají po jednom pozitivně testovaném hráči na onemocnění covid-19. Co se stane, pokud bude muset celý tým do karantény, nikdo netuší.

"Já nevím, co se stane, když třeba ve vápně vyroste za poločas strom. Jenom říkám, že na nás může spadnout meteorit, může být třetí světová válka, to všechno se může stát," reagoval předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda na jeden z dotazů během tiskové konferenci po grémiu LFA, na kterém si kluby odhlasovaly dohrání první a druhé ligy v "turbo módu".

Od té doby proběhlo plošné testování téměř 1500 hráčů, členů realizačních týmů a funkcionářů. Pozitivně zatím vyšly dva testy: jeden v Mladé Boleslavi, druhý v Edenu. V obou případech u mladých hráčů, v obou případech s bezpříznakovým průběhem.

Slavia zrušila přípravný zápas s Jihlavou a přešla do nařízené hibernace. V pátek má proběhnout první kontrolní test a pokud bude další testování negativní, klub chce v úterý proti Boleslavi hrát. Středočeši mezitím podstoupili druhé kolo testování a bez dalšího pozitivního nálezu se vrátili k plnohodnotnému tréninku.

"Epidemiologické šetření v každém ohnisku nákazy provádí Krajská hygienická stanice, která rozhodne, kolik členů týmu musí do karantény na základě vyhodnocení situace a blízkosti kontaktu. To bude platit i pro každou takovou situaci v budoucnu," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

Krajští hygienici tedy budou mít v gesci určit to, v jakém rozsahu se klubu dotknou opatření v případě nákazy, kdo z týmu místo na hřiště zamíří domů do karantény. Což může být v konečném důsledku rozhodující pro boj o titul nebo o záchranu.

Scénář, tedy co se stane, pokud se nákaza v budoucnu potvrdí ne u jednoho nebo u dvou, ale u více hráčů, zůstává bez jasného řešení. Když to v klubu bouchne, jak říkají epidemiologové.

"Jestli bude následkem toho soutěž ještě regulérní, například kdyby muselo více klubu hrát jen s náhradníky nebo dokonce s juniorkou, si musí posoudit samotné kluby a jejich asociace. To není rozhodnutí epidemiologů. My jsme jim doporučili postupy, jak dosáhnout toho, aby když bude pozitivně testován někdo z týmu, skončilo v karanténě co nejméně jeho členů," dodal Maďar.

Bod zlomu, ve kterém přestává být soutěž regulérní, LFA jasně definovaný nemá. "Pokud se nějaký klub ocitne v karanténě, sejde se Ligové grémium, tedy zástupci všech klubů, které rozhodne o dalších krocích," vysvětluje tiskový mluvčí asociace Štěpán Hanuš.