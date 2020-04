Dohrát ligu? Někteří hráči mají strach. Je to riziko pro „pár drobných“, říká agent

Ligová asociace představila návrh dohrání nejvyšší fotbalové soutěže. Šest kol základní části a pět nadstavby se má vtěsnat do období mezi konec května a polovinu července. Ne všichni s ultrarychlým ligovým finále souhlasí, proti němu se postavil například jeden z nejvlivnějších fotbalových agentů Jiří Müller.

Na svůj twitterový účet jste napsal, že v případě dohrání soutěže ligová asociace udělá z hráčů pokusné králíky za "pár drobných". Myslíte, že je riziko tak vysoké?

Jsem od toho, abych hájil zájmy fotbalistů. Chápu, že jak kluby, tak hráči a agenti potřebujeme, aby se fotbal co nejdříve zase rozeběhl, na tom hřišti se vydělávají peníze pro nás pro všechny. Ten můj tweet vyvolal pozitivní i negativní reakce, kritikům se většinou nelíbil ten výraz "pár drobných".

Jestli se ma u nas regulerne dohrat 1. a 2. liga, tak nekdo dela z hracu pokusne kraliky. Za ty “drobne” , co kluby za dohrani dostanou, je mira rizika prilis vysoka #mujosobninazor #esam @DenikSport @LudekMadl @iDNEScz_Sport @Aktualnecz @CNNPrima — Jiri Muller (@jirimullerEsam) April 24, 2020

Drobné to v případě profesionálního fotbalu skutečně nebudou…

Nemyslím, že je hlavní, jestli kluby dostanou za dohrání ligy sto tisíc nebo deset milionů. Stojím si za tím, protože v porovnání s cenou lidského života je každá částka malá. Vnímáme zprávy ze zahraničí, nerad bych, aby někdo u nás dopadl stejně jako záložník Montpellieru Junior Sambia, který strávil několik dní v umělém spánku a na plicní ventilaci.

Podle epidemiologů se ale virus během léta zcela nevytratí. A v červenci, kdy by začal nový ročník, budeme ve stejné situaci jako nyní, ne?

Koronavirus je ale tady tak krátce na to, abychom mohli dělat nějaké závěry. Za nějaký čas budou odborníci lépe vědět, jak se přenáší nebo pro koho je nejvíc nebezpečný. Momentálně po celé světě umírají lidé a nemůžeme si hrát na to, že se to mladých a zdravých fotbalistů netýká. Není pravda, že virus ohrožuje pouze starší lidi, což je i tak hrozné, protože v každém případě jde o lidský život. Každý den se v médiích objevují jiné, rozporuplné zprávy. Věřím tomu, že už to u nás nikoho z profesionálních sportovců nepostihne. Ale přijde mi, že zatím nikdo neřešil, co se stane, když ano.

Co myslíte vy, že se stane? Že po dvou odehraných kolech bude mít někdo z hráčů pozitivní test?

To nevím. To je na zástupcích klubů a ligové asociaci, aby měli připravený plán. Inspirujeme se v Německu, přitom se s ním nemůžeme srovnávat. Je to velká, organizovaná země s úplně jinými finančními možnostmi… Jediné, v čem se jim můžeme rovnat, jsou kvalitní lékaři. A možná i díky nim máme taková čísla, jaká máme.Hrát fotbal chceme všichni, stejně tak všichni na předčasném ukončení budeme tratit. Fotbal je o penězích, o sponzorech, ale tahle situace je pro každého nová. Dělat rozhodnutí na přesvědčení, že nás se to špatné netýká, mi přijde krátkozraké.

Váš tweet rozproudil hodně emotivní diskuzi. Můžete uvést nejzajímavější reakce?

Jsou zevnitř fotbalu. Nemá cenu rozebírat, kdo reagoval pozitivně, kdo negativně. Chci bránit hráče a neříkám, že mají všichni stejný názor, já pouze prezentuju ten svůj. Ale vím, že je spousta kluků, kteří mají strach. Časem je to přejde, ale až budeme mít informací o viru víc. Za dva týdny, za měsíc, za dva… Nejsem odborník. Ale jsem přesvědčený, že je třeba počkat.

Viděl jste záběry z hobbymarketů před Velikonocemi? Nebo sobotní davy na pražské náplavce? To je přeci mnohem větší riziko, než 22 lidí na velkém fotbalovém hřišti.

Opakuju, že nejsem lékař, ale asi se nemýlím, že z těla sportujícího člověka vychází daleko víc nebezpečných patogenů než u lidí, kteří se jdou procházet nebo nakupovat.

Dokážete si představit, že budete jednat s klubem, protože vám hráč odmítne nastoupit do zápasu?

Jsem tady od toho, abych hájil zájmy hráčů. Na druhou stranu hráči jsou v uvozovkách majetkem klubu, ale když tady ta situace nastane, pak ji budu nějakým způsobem řešit. Jak, to teď nejsem schopen předjímat.

Delší dobu spolupracujete s fotbalovou Slavií, její trenér Jindřich Trpišovský dokonce patří mezi vaše klienty. Nepodepisuje se na vašich názorech i to, že pro červenobílé by bylo nejvýhodnější, pokud by se liga nedohrála v plném rozsahu?

Téhle debatě se samozřejmě nevyhnu. Kdokoli může říct, že můj pohled ovlivňuje to, že je Slavia momentálně první. Ale Slavia, Sparta, Plzeň nebo kluby ohrožené sestupem s ním nemají nic společného. Stojím si za tím, že zdraví fotbalistů je přednější než dohrání ligové soutěže.

S tím souvisí nejen riziko onemocnění, ale také nebezpečí zranění z našlapaného programu. Podle návrhu LFA by se mělo hrát měsíc a půl systémem středa - sobota.

Bude to z extrému do extrému. Samozřejmě nás do toho zahnala bezprecedentní situace, za kterou nikdo nemůže, ale donedávna ještě byli hráči doma, běhali po lese a trénovali individuálně a najednou: co tři dny, to zápas. A skoro dva měsíce v kuse! Největší kluby u nás jsou na náročný režim možná zvyklé z pohárů, ale pro střední, menší a druholigové týmy je to zdrcující. Všude není kádr o pětadvaceti hráčích. A fotbalisté začnou být zranění.

Pro český fotbal jsou nejdůležitější kvalifikace do evropských pohárů, peníze z nich kluby potřebují. A jestli skončí liga v půlce července, tak hráči prostě musejí dostat volno, potom musejí mít kvalitní přípravu. A pokud UEFA trvá na tom, že se kvalifikace rozjedou na začátku srpna, tak to nevidím moc růžově.