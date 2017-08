Stramaccioni se opřel do Trpišovského, hráči Liberce prý Ben Chaima rasisticky uráželi

před 1 hodinou

Vyostřený duel třetího ligového kola mezi Libercem a Spartou pokračuje slovními přestřelkami. Na příkrá slova trenéra Slovan Jindřicha Trpišovského reagoval v pondělí kouč Sparty Andrea Stramaccioni.

Praha - Trenéra fotbalistů Sparty Andreu Stramaccioniho naštvala po nedělním ligovém utkání s Libercem reakce jeho trenérského protějšku Jindřicha Trpišovského. Ten si na tiskové konferenci po zápase při hodnocení dvou červených karet pro svůj tým stěžoval na chování sparťanského záložníka Tala Ben Chaima. Podle Stramaccioniho však právě Ben Chaima vulgárně a rasisticky napadali liberečtí hráči.

Liberec dohrával utkání o devíti poté, co diskuse Ondřeje Kúdely a Milana Kerbra s rozhodčím vedly ke dvěma červeným kartám. To se nelíbilo Trpišovskému. "Kúdela říkal, že ji dostal za to, že přiběhl k rozhodčímu. Ben Chaim fu..uje všechny, nadává nám, říká, že si naše hráče koupí jako trpaslíky na zahradu. A my hrajeme v devíti," prohlásil liberecký kouč.

To rozlítilo italského trenéra Sparty. "Takový osobní útok od trenéra soupeře směrem k mému hráči je neakceptovatelný," prohlásil Stramaccioni v rozhovoru pro web letenského klubu.

"Tal byl po zápase stejně jako my nespokojený s výsledkem zápasu, ale neřekl to, co tvrdí trenér Slovanu. Pokud budeme do médií vyprávět všechno, co jsme slyšeli od hráčů Liberce, strávíme tím týden. Co se stalo na hřišti, má zůstat na hřišti. To je první nepsané pravidlo našeho sportu," uvedl Stramaccioni.

Podle něho to naopak byl Ben Chaim, kdo čelil celých 90 minut vulgaritám hráčů Slovanu. "Včetně urážek směřujících k jeho židovskému původu. To je samozřejmě hodně závažné," doplnil Stramaccioni. Podle mluvčího Sparty Ondřeje Kasíka hráči Liberce měli Ben Chaimovi říct mimo jiné "fucking Jewish".