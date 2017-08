Sparťanská přesilovka o dva hráče skončila v Liberci fiaskem. Sudí Zelinka udělal ze zápasu peklo

před 53 minutami

Rozhodnutí sudího Miroslava Zelinky udělala z duelu Liberec-Sparta divočinu. Hosté k výhře nevyužili ani dvojnásobného vyloučení soupeře

Glosář - Každý trenér na světě by chtěl klid na práci. Žádný z nich ale nemůže očekávat, že mu fanoušci zrovna poděkují, když jeho tým ztratí vítězství v duelu, v němž má takřka celý poločas na trávníku početní výhodu, zhruba na čtvrt hodiny dokonce o dva muže v poli navíc.

Z ligového zápasu v Liberci nakonec Sparta vezla remízu 1:1. A když v nedělním večeru dorazila na Letnou, čekal ji tam "uvítací výbor" z řad ultras, vyjadřujících svoji nespokojenost.

Sparta v létě přivedla italského trenéra, nový, velmi košatý realizační tým a angažovala 11 zahraničních posil. Požadavek Andrey Stramaccioniho, aby dostala čas a klid na jejich zapracování do sestavy, je jistě oprávněný. Nicméně i Ital si je dobře vědom, že bodová ztráta v takto rozehraném utkání je prostě průšvih.

A to i při vědomí všech dalších determinantů, tedy chybně neuznaného gólu Sparty, stejně jako tří situací uvnitř liberecké šestnáctky, zavánějících (nenařízeným) pokutovým kopem.

Sudí Miroslav Zelinka svým podivuhodným výkonem vytáčel ovšem k nepříčetnosti i domácí celek, takže U Nisy se odehrávala opravdu divočina. Pro Spartu je podstatné, že ani na šestý ligový pokus v řadě v Liberci nevyhrála. A že ve třech odehraných ligových kolech stihla na plzeňského lídra soutěže nastřádat už čtyřbodové manko. Navíc v předkole vypadla z Evropské ligy.

Minule už v Mladé Boleslavi naznačila jistý herní progres a potěšila své fanoušky i ligovou výhrou, duel v Liberci ji ale vrátil do stísněné atmosféry nespokojenosti a neklidu. Den prestižního derby se Slavií, jenž přijde na řadu v půlce září, se přitom neúprosně blíží. V mezidobí dostane Sparta příležitost znovu se lépe zkonsolidovat v zápasech proti Slovácku, v Brně a doma s Karvinou.

Zelinka vášně netlumil. Naopak přikládal pod kotel

Liberec-Sparta 1:1. Na jednu stranu funguje mezi oběma kluby dlouhodobá sportovní spolupráce, kdy Sparta půjčuje do Liberce své mladé hráče na hostování, aktuálně Pulkraba, Kulhánka a Havelku, kteří ale v neděli proti svému kmenovému oddílu nastoupit nemohli.

A na stranu druhou vyvolá jakékoli střetnutí sparťanských a libereckých kopaček válku, ve které vzduchem poletují hodně ostrá slova a nešetří se tvrdými zákroky. A mírové ratolesti na obzoru nejsou, po nedělní bitvě tedy rozhodně ne.

Připomeňme vývoj utkání: Ve 27. minutě jde Sparta do vedení díky Čivičově parádní přihrávce za obranu a Frýdkově přesném zakončení.

V 55. minutě utkání je vyloučen domácí Kúdela, o dvě minuty později jeho spoluhráč Kerbr. V 63. minutě, v situaci, kdy má v poli o dva hráče víc, ovšem Sparta paradoxně inkasuje. Střelu z přímého kopu brankář Koubek neudrží, balon mu kolem rukou poskakuje jak horký brambor a Breite toho využije ke srovnání skóre. V 71. minutě ještě sudí vyloučí sparťana Čiviče a zápas pak skončí 1:1.

V úseku, kdy se hraje devět na deset, neuznají sudí Spartě gól pro domnělý ofsajd. Ani jednu ze tří kontroverzních situací uvnitř liberecké šestnáctky, kdy nejprve balon potká Coufalovu ruku a dvakrát pak možnost odpískání faulu nabídnou Mikulovy zákroky, sudí Zelinka penaltově neposoudí. Přičemž ze tří hraničních situací by se asi přinejmenším jedna spravedlivá penalta určitě nasčítat dala.

Liberecké pro změnu udivil nevšední metr, který sudí Zelinka nastavil při rozdělování osobních trestů. Poté, co Zelinka odpíská Ševčíkův faul, řítí se na sudího běsný Kúdela, už z předchozího průběhu obtěžkaný žlutou kartou - a ke svému úžasu dostává další. "Jen jsem k němu doběhl a už jsem ji měl. Ani jsem mu nestačil říct, že ten Ševčíkův zákrok podle mě na žlutou nebyl," citoval ho po utkání idnes.cz.

Jenže sudí Zelinka uvedl do zápisu něco jiného: "Slovy a gesty (běh cca ze vzdálenosti 20 m k rozhodčímu) projevoval nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího "co to pískáš, to nebyl faul"."

Podle tohohle bych řekl, že Miroslav Zelinka je pěkná netýkavka. Čekal jsem horší výrazivo. pic.twitter.com/ArpHPcC3FF — Michal Petrák (@michalpetrak) August 13, 2017

Kúdelovo vyloučení pak rozjelo jakousi karetní štafetu, protože k hlasité kritice přimělo domácího Kerbra, který vzápětí taktéž dostal karetní napomenutí, podle zápisu za slova: "To si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil?" Dvě minuty nato musí Kerbr hasit nebezpečnou situaci faulem, dostává druhou žlutou a ze hřiště jde také ven.

Ano, podle pravidel mají právo komunikovat se sudím pouze kapitáni týmů, a to ještě vhodným způsobem. Zelinka tedy přišel se zcela striktním uplatněním pravidel, budiž. Otázkou ale je, proč s ním přišel zrovna teď a tady, když dlouhodobé zvyklosti v české lize a nejen v ní jsou nastaveny zcela jinak.

Po sporných zákrocích se kolem hlavního rozhodčího častokrát vytvářejí hrozny protestujících hráčů a karty se obvykle rozdávají jen těm, co svou kritiku opepří i nějakou tou vulgaritou.

A teď najednou zčistajasna zavedl Zelinka v ligovém utkání jiný, hyperkorektní výklad pravidel. A libereckým se vůbec nelze divit, že se jim takové vybočení z linie standardních zvyklostí v lize od Zelinky korektně vůbec nejeví.

Místo aby vzedmuté vášně na hřišti zklidňoval, přikládal Zelinka naopak pod kotel. A pokud sudí svým počínáním eskaluje vášně, je to prostě špatně a s jeho výkonem nikdo soudný spokojen být nemůže.

Zápas v Liberci měl pro fotbalisty Sparty po příjezdu zpět do Prahy na Letnou dohru. pic.twitter.com/967hpRg7O5 — Filip Horký (@FilipHorky) August 13, 2017

Stihnou Stocha dopsat na pohárovou soupisku?

Slavia-Jihlava 2:0. Na zápas se slávisté tentokrát mohli v klidu připravovat celý týden, a tak trenér Šilhavý proti Jihlavě sestavu náhradníky nerozředil. Herní kvalita domácích vyvolala na trávníku jejich poločasové vedení 2:0. A po pauze už si červenobílí mohli dovolit výrazné utlumení tempa, šetřili síly na úterní superdůležitý zápas play off Ligy mistrů v Nikósii.

Když hrála Slavia naplno, naznačila velké zlepšení v herním prvku, který můžeme popsat jako protiútok s rychlou kolmou kombinací vedenou po zemi. Jihlava se tak opakovaně ocitala ve velkém nebezpečí zejména poté, co sama zahrávala rohový kop. Slávisté se pak po zisku míče dostávali před jihlavskou branku dřív, než se tam zadáci z Vysočiny stíhali vracet a zformovat se.

Líbil se i výkon mladého ukrajinského reprezentanta Eduarda Sobola, kterého si do Slavie odložil Šachtar Doněck. Jen z tribuny zatím zápas sledoval bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch. A dnes čeká Slavii menší drama, protože má ambici zapsat ještě právě Stocha na pohárovou soupisku na zápasy s kyperským Apoelem. A k tomu potřebuje, aby z Turecka včas dorazila hráčova transferkarta z Fenerbahce.

Základní uzávěrka soupisek pro play off Ligy mistrů už proběhla, do dnešní půlnoci mohou zbývající účastníci soutěže provést případně ještě jednu změnu. Z dvojice Sobol-Stoch tedy Slavia smí dnes dopsat jenom jednoho. V plánu je dát přednost Stochovi, ale pokud by turecká strana neposlala jeho "papíry" včas, ještě vše může skončiti zapsáním Sobola.

Na skupinovou fázi evropských pohárů pak zase Slavia případně bude smět po play off udělat tolik změn, kolik bude chtít. Aktuálně ji ale sžírá ještě jedna nejistota: jestli svalové zranění, kvůli kterému nedohrál proti Jihlavě, umožní na Kypru nastoupit klíčovému stoperovi Delimu.

Pilař je zpět, tentokrát už i v roli střelce

Plzeň-Olomouc 1:0. Jen jediný tým v lize zatím co do střádání bodů do tabulky ani jednou nezaváhal. Plzeň zdolala i dobře rozjetého, sebevědomého nováčka z Olomouce. Hosté podali na západě Čech kvalitní výkon s dobrou týmovou souhrou a moderním způsobem bránění. Ale od bodů je odřízla Pilařova pěkná trefa, jeho první po návratu z předchozího dlouhodobého pobytu na marodce.

Kdyby v sobě znovu zažehl jiskru hráče s velkým počtem nasbíraných "kanadských bodů", Plzeň by v něm našla velkou posilu. Speciálně v blížících se zápasech s Larnakou bude trenér Vrba potřebovat někoho schopného dát gól, když Krmenčíka, jak známo, stihne disciplinární trest za vyloučení v utkání s někdejší Steaou.

Slovácko-Ostrava 5:2. Po ostudném přípravném utkání, které Baník prohrál s Třincem 1:5, se v Ostravě zvonilo na poplach - a vstup do ostré ligové sezony se pak nováčkovi herně i výsledkově vydařil. Jenže na Slovácku se "Třinec" vrátil, hosté kupili opravdu spektakulární chyby, kterými domácímu týmu jeho góly servírovali jak na zlatém podnose. Tohle by v lize opravdu nešlo.

Brno-Bohemians 0:0. Dobrý důvod k naštvání měly po zápase obě strany. Zbrojovka hrála pod tlakem mizerného vstupu do sezony, včetně pohárového vypadnutí s HFK Olomouc. Ke zlepšení výkonu sice došlo, ale kýžená výhra nepřišla, a tak to vypadá, že vedení hráčům ořeže prémie.

A Bohemians zase nemohou být spokojeni s tím, že nevyužili výhody pokutového kopu. Jistě nejednoho příznivce zaskočilo, že se (nepovedené a neúspěšné) exekuce chopil zrovna dvacetiletý Kuchta. Při bližším pohledu na to, jaké hráče měli zrovna "klokani" na placu, sice na žádného tutového exekutora prstem asi neukážete, když osvědčený Jindřišek seděl mezi náhradníky, ale jak po utkání naznačil rozzlobený trenér Hašek, předem určeným hráčem pro realizaci penalty Kuchta rozhodně nebyl. Takže po rozverném opékání po-sparťanských špekáčků bude asi na místě vrátit se zase trochu na zemi a utužit v Ďolíčku vnitřní řád a disciplínu.

Teplice-Jablonec 1:1. Domácím zachránil alespoň bod jablonecký matador Hübschman, který si své přidržování Červenky nedokázal pohlídat tak, aby s domácím útočníkem zůstal vně pokutového území. U tak zkušeného hráče takhle lacině zaviněná penalta opravdu překvapí.

Dukla-Zlín 1:0. Na zlínské fotbalisty sice možná jejich fanoušci nekladou až takové nároky jako ti letenští na Spartu. Ale přinejmenším po výsledkové stránce to zatím v úvodu sezony od účastníka Evropské ligy žádná velká hitparáda není. Výrazně obměněný tým se i tady pochopitelně sehrává. Ale tři body ze tří kol jsou prostě málo.

Karviná-Mladá Boleslav 1:1. Uvnitř mladoboleslavského klubu, který v předkole Evropské ligy vypadl v Albánii a v lize byl dosud bez bodu, už se asi rozpoutalo menší peklíčko. Podle deníku Sport vypadne z kola ven trenér Svědík, dle spekulací šířených zmíněným médiem údajně proto, že měl Svědík svému kamarádovi Václavu Jílkovi, trenérovi Sigmy, před vzájemným utkáním prozradit sestavu a taktiku Boleslavi. Což je ovšem verze, kterou všichni zainteresovaní kategoricky odmítají.

Jisté je, že experimentální model "trenéra Svědíka, co tým vedl na jaře, si tu necháme, ale v podstatě jako asistenta nového šéfa týmu, kterým bude generální sportovní manažer Dušan Uhrin" opravdu moc dlouho nevydržel. Což ostatně překvapí málokoho, dva kohouti se na jedno smetiště vejdou málokdy.

