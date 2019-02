Atmosféra mě strhla, takhle jsem si to vysnil, zářil Masopust po debutovém gólu

před 22 minutami

Záložník Lukáš Masopust prožívá vydařené dny kariéry. Poprvé po přestupu z Jablonce nastoupil za Slavii a podal dva skvělé výkony. Nejdřív pomohl týmu v Genku k postupu do osmifinále Evropské ligy, o čtyři dny později při ligovém debutu v sešívaném dresu vstřelil v Edenu gól proti Slovácku.

Masopust ukázal, jak je pro Slavii důležitý, už v prvním poločase pondělní ligové dohrávky, kdy svou pracovitostí uzavřel Slovácku levou stranu a sám dokázal nebezpečně centrovat do vápna. Soustředěný soupeř nakonec bezbrankový stav udržel jen necelou půlhodinu, než se trefil Milan Škoda.

Právě Masopust pak vstřelil pro domácí uklidňující druhou branku. Těsně před poločasem po levé straně unikl Miroslav Stoch a přesným centrem našel seběhnutého záložníka, který zvýšil na 2:0.

"Miňo Stoch mi to nádherně nachystal a já jsem to jen slíznul. Zůstal jsem mezi obráncem a stoperem, byl jsem mu tam za zády, asi o mně ani nevěděl," pochvaloval si Masopust vydařenou akci.

Pak si mohl užít gólovou oslavu pod slávistickým kotlem. "Bylo to moc krásné. Běžel jsem směrem na tribunu Sever a atmosféra mě úplně strhla. Takhle jsem si to vysnil," zářil po zápase.

Pro šestadvacetietého záložníka šlo o 150. ligový start, na ten si ale musel počkat. V Jablonci ho brzdilo zranění a v prvních dvou jarních kolech jej kouč Jindřich Trpišovský nechal jen na lavičce. "Ještě když jsem byl v Jablonci, tak jsem věděl, že mám 149 startů. Nakonec to trvalo celkem dlouho, pět měsíců, než jsem se jubilea dočkal," připomněl.

Očekávanou premiéru za Slavii si Masopust odbyl ve veledůležité pohárové odvetě proti Genku (4:1). "Když jsem start vyhlížel z lavičky, tak jsem byl nervózní. Pak jsem si ale řekl, že to jednou přijde a stalo se to zrovna v Genku. Když jsem z toho přestal být nervózní, tak to přišlo," usmíval se spokojený záložník.

Po odchodu Jana Sýkory a dvou dobrých výkonech v řadě se zdá, že Masopustova pozice v základní sestavě posílila. Samotný hráč to tak ovšem nevnímá.

"Je nás tu spousta a hrát může každý. Zatím necítím pevnější pozici. Jsem rád, že jsem teď odehrál dva zápasy. Podepsal jsem se na výsledcích a pomáhá to mému sebevědomí," připustil. "Mám povedený týden, stejně jako celá Slavia. Dali jsme osm gólů a i hra byla lepší," lebedil si.