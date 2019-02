Trpišovský: Slovácko jsme porazili díky produktivitě. Po delší době jsem spokojený

před 1 hodinou

Slavia porazila Slovácko ve 22. kole jasně 4:0. V úvodní pasáži utkání se ale sešívaní proti dobře organizovanému a běhavému soupeři trápili. Pak utkání zlomil pohotovou reakcí Milan Škoda a ještě do poločasu navýšil vedení premiérovou brankou v dresu Slavie Lukáš Masopust.

"Po dlouhé době jsem celkově spokojený se hrou, výsledkem i tím, že jsme měli zápas pevně v rukou," těšilo trenéra domácích Jindřicha Trpišovského. Jeho svěřenci totiž ve druhém poločase Slovácko do výraznějších šancí nepustili a díky Josefu Hušbauerovi a Tomáši Součkovi navýšili vedení.

Slavia přitom v prvním poločase přežila dvě velké šance hostů. Nejdřív Kolář za stavu 0:0 vytáhl hlavičku Janoška na roh, později měl vyrovnání na 1:1 na hlavě Daníček, ale opět trefil Kolářův prostor.

"Až na vstup do zápasu jsme hráli skvěle, Slovácko je nepříjemný soupeř a stálo nás hodně úsilí utkání zvládnout. Pomohla nám naše produktivita. Vítězství si hodně vážím, jsem nadšený," hodnotil Trpišovský.

O poznání hůř se zápas hodnotil hostujícímu trenérovi Martinu Svědíkovi. Ten měl se Slováckem dosud bilanci pěti výher ze šesti utkání, na Slavii ale narazil. Navíc ho rozhodčí Petr Ardeleanu poslal na tribunu.

"Nemůžeme pomýšlet na úspěch, když podáme podprůměrný výkon. Zápas ovlivnil nešťastný první gól po naší chybě," kritizoval Svědík výkon svých svěřenců. Slovácko dokázalo téměř půl hodiny lídru tabulky vzdorovat, jenže pak došlo k nedorozumění v obraně a Milan Škoda s přispěním teče Vlastimila Daníčka poslal domácí do vedení.

Trenéra hostů zklamala především hra v defenzivě. "Nepochopitelně jsme inkasovali z brejkových situací, ale rozdíl byl i mezi útočníky. Škoda odpracoval zápas líp než náš Zajíc," pochválil soupeře.

Podobně jako Trpišovský poukázal, že Slavia zápas rozhodla díky kvalitě v ofenzivní fázi. "Na šance to bylo v prvním poločase 2:2. Slovácko špatná produktivita provází dlouhou dobu. Chybí nám vysoký útočník, který by dokázal dávat góly. Potřebujeme hráče, kteří když se dostanou do šance, tak je promění," poukázal na neduh svého týmu.

Slavia si připsala doma důležité vítězství, a i přes výhru Plzně v Opavě si drží náskok tří bodů na čele tabulky.

Trpišovského těšil přístup, s jakým do zápasu Slavia po vítězství v Genku vstoupila. "Viděl jsem na tom týmu, jak moc ten zápas bere vážně. Obavy jsem měl spíš z toho, abychom běžecky dokázali diktovat tempo, ale povedlo se nám utkání dobře odehrát," pochválil mužstvo.

V zápase přitom musel i mírně improvizovat. Nenastoupil drobnými zraněními sužovaný Jan Bořil, virózu prodělal Jan Zmrhal a před utkáním vyřadilo poranění třísla z nominace Petra Ševčíka.

"Bylo jasné, že nějaké změny musí přijít ohledně typologie hráčů. Nasadili jsme Hušbauera a Stocha. Nebylo jednoduché vyndat Traorého ze středu zálohy a na střídačce byli další hráči, kteří si zasloužili hrát," prozradil Trpišovský, který o sestavě rozhodl definitivně až dopoledne před zápasem.

Po jasném vítězství nad Slováckem Slavii čeká derby proti Bohemians a následně první osmifinále Evropské ligy proti Seville.