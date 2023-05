Sparťan Krejčí po vítězném derby: Rádi bychom hráli fotbal, ale jde o titul

Kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí mladší po vítězství 3:2 v pražském derby se Slavií vyzdvihl obětavý výkon svého týmu, díky kterému se Letenští po druhém kole nadstavby vzdálili v čele ligové tabulky rivalovi z Edenu už na rozdíl pěti bodů.

Čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál proměnil v sedmé minutě nastavení rozhodující penaltu, kterou označil za nejtěžší v kariéře. Krejčímu vůbec nevadilo, že trenérský tým zvolil v klíčovém souboji o první místo opatrnější taktiku, v boji o titul je podle něj nejdůležitější výsledek.

"Věděli jsme, s čím nás soupeř v předchozích dvou zápasech trestal, byly to balony za obranu. Chtěli jsme hrát odzadu. Připravovali jsme se celý týden na to, že i když na míči nebudeme, tak musíme být trpěliví a šance přijdou. Museli jsme to zjednodušit. Ano, rádi bychom hráli fotbal, ale hraje se o titul. A bereme výhru," uvedl Krejčí na tiskové konferenci.

Sparta po podzimní prohře 0:4 v Edenu, dubnové remíze 3:3 a porážce 0:2 ve finále poháru zkraje května uspěla v derby na čtvrtý pokus a před závěrečnými třemi koly je blízko prvnímu titulu po devíti letech.

Slavit může už za týden, pokud proti Bohemians 1905 získá více bodů než vršovický rival doma s Plzní.

"Všichni jsme si uvědomovali, že je to dnes nejdůležitější zápas v sezoně. Říkal jsem, že jestli chceme o titul hrát, musíme tyhle zápasy zvládat, ať je tlak jakýkoliv. Všichni jsme táhli za jeden provaz, drželi jsme se plánu," těšilo Krejčího.

Spartu poslal do vedení po půlhodině Lukáš Haraslín, záhy ale srovnal Ivan Schranz. Na další domácí trefu Asgera Sörensena z 63. minuty znovu odpověděl v 85. minutě Stanislav Tecl. V nastavení ale fauloval Igoh Ogbu ve vápně Awera Mabila a Krejčí z penalty rozhodl. Brněnský odchovanec dal 12. gól v ligové sezoně, poslední čtyři branky byly z pokutových kopů.

"Když to teď po zápase zhodnotím, byla to určitě nejtěžší penalta v kariéře. Ale v daný moment na hřišti je každá stejně náročná i důležitá," uvedl Krejčí, jenž v nejvyšší soutěži proměnil osm z devíti pokutových kopů.

Spartě pomohla ke klíčové výhře i hlasitá podpora vyprodané Letné. "Děkujeme strašně moc fanouškům za podporu, táhneme všichni za jeden provaz. Jak od nás, tak i od nich je to na 100 procent celý zápas. Bojujeme setrvačně do poslední minuty, ať je vývoj zápasu jakýkoliv," prohlásil Krejčí.

Po závěrečném hvizdu si vyměnil dres se spoluhráčem Ondřejem Čelůstkou. Zkušený stoper se vrátil aspoň na lavičku A-týmu, po dlouhém zranění už předtím nastoupil za druholigovou rezervu. "Jsem rád, že tohle s námi mohl zažít, smekám před ním klobouk. Zůstával pozitivní, žil s námi, pořád se snažil poradit. Ukazuje to velikost jeho charakteru a profesionality," dodal Krejčí.