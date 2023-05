Přísná penalta, mínil Holeš. Kapitán Slavie věřil, že Sparta už nemá sílu

Kapitán fotbalistů Slavie Tomáš Holeš navzdory porážce 2:3 na hřišti Sparty označil výkon svého týmu za nejlepší ze tří jarních derby pražských "S". Litoval ale neuhlídaných standardních situací, ze kterých Letenští duel rozhodli.

Slavia ztrácí tři kola před koncem ligové nadstavby ve skupině o titul na odvěkého rivala už pět bodů, podle třicetiletého českého reprezentanta ale motivaci do zbytku ročníku hledat nemusí. Holeš nicméně připustil, že mistrovský primát se vršovickému celku výrazně vzdálil.

"Cítím velké zklamání, naštvání. Bodový rozdíl je už velký, což mrzí o to víc, že v závěru ligy jsem cítil z týmu velkou sílu a odhodlání titul udělat. Samozřejmě nic nevzdáváme, ale umíme počítat," uvedl Holeš na tiskové konferenci.

Slavia dokázala v dnešním derby dvakrát srovnat. Na úvodní trefu Lukáše Haraslína z přímého kopu odpověděl ještě v prvním poločase jiný slovenský hráč Ivan Schranz. Sparta si vzala vedení zpět po hodině hry zásluhou Asgera Sörensena, v 85. minutě opět srovnal střídající Stanislav Tecl.

V sedmé minutě nastavení ale rozhodl domácí kapitán Ladislav Krejčí mladší z pokutového kopu, který zavinil skluzem na Awera Mabila stoper Igoh Ogbu.

"Když jsme dali gól na 2:2, tak jsem věřil, že už Sparta nemá sílu a naopak my jsme schopni třetí branku vstřelit. Bohužel jsme z nákopu udělali penaltu a dá se říct, že jsme Spartě darovali vítězství. Igoh šel zbytečně do skluzu, i když z mého pohledu ze hřiště to byla penalta přísná," mínil Holeš.

Slavia si podle něj nezasloužila prohrát. "Herně jsme nepodali vůbec špatný výkon, možná nejlepší ze všech třech jarních derby. Bohužel nás srazily individuální chyby, nepohlídali jsme si standardky," podotkl někdejší hráč Jablonce či Hradce Králové.

Slavia ve čtvrtém soutěžním derby v sezoně poprvé prohrála, ale v posledních dvou ligových duelech se Spartou nezvítězila. Před měsícem v závěru základní části na Letné remizovala 3:3, když domácí srovnali až v nastavení. Podle Holeše byly přímé souboje s hlavním konkurentem důležité, jeho tým ale ztratil spoustu klíčových bodů i v zápasech s celky z nižších pater tabulky.

"Dospělo to až sem, ale zápasů, co jsme ztratili v posledních minutách nebo nevýrazným výkonem proti slabším soupeřům, bylo hodně. Prohospodařili jsme spoustu bodů, do současné pozice v tabulce jsme se vůbec nemuseli dostat," mrzelo Holeše.

O titulu se může definitivně rozhodnout už příští sobotu. Sparta přivítá Bohemians 1905, Slavii čeká domácí souboj s Plzní. Letenští by získali jistotu prvního mistrovského primátu od roku 2014 v případě, že by za týden uhráli více bodů než rival.

"Motivaci určitě najdeme. Hrajeme ještě dva zápasy doma, chceme předvést dobrou hru, aby se fanoušci bavili. Chceme vyhrát, abychom ligu důstojně zakončili. Dokud to bude matematicky možné, tak pořád jedeme," dodal Holeš.