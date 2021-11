Švancara: Tři čtvrtiny republiky slaví debakl Sparty, ale hlavně chvalme Slovácko

Fotbalová Sparta v neděli podlehla Slovácku na jeho hřišti 4:0 a vyrovnala tím svoji nejhorší porážku v historii. Ale tento výsledek svědčí hlavně o kvalitách Slovácka, tvrdí v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara. "Mnoho lidí jenom probírá, jaká je pro Spartu prohra se Slováckem ostuda, ale hlavně chvalme Slovácko," říká někdejší fotbalový útočník.

Je mi jasné, že vysoká porážka Sparty na Slovácku 0:4, vyrovnaný nejhorší počinek v české lize, udělalo půlce, možná třem čtvrtinám, republiky velkou radost. Letenští mají hodně fanoušků, ale i odpůrců, málokomu jsou lhostejní. Na Moravě porazit Spartu je vždycky událost, stejně jako Slavii. I když pro Slovácko místní derby se Zlínem, Brnem či Baníkem je také něco, ale takhle vypráskat Spartu, to je nezapomenutelné. Jak místní region znám, až teď se někteří fanoušci i hráči teprve po oslavách dostávají domů…

Bylo ovšem co slavit. Mnoho lidí jenom probírá, jaká to je pro Spartu ostuda, ale pozor, výsledek jen dokazuje, jaký dělá Slovácko už několik sezon fotbal, jaké hráče přivádí a zapracovává. Odešel nejlepší střelec Kliment, to by pro jiné představovalo velkou ztrátu, ale mužstvo v čele s trenérem Martinem Svědíkem to zvládlo a hleďme, jak si poradilo se Spartou. A Slavii dokáže pokaždé potrápit také. Takže hlavně chvalme Slovácko.

Sparťanský kouč Pavel Vrba si postěžoval, že někteří jeho svěřenci si snad mysleli, že to půjde samo, že nastupují proti dorostencům. Většinou se podobné případy házejí na hrb právě trenérovi, že nedokázal hráče mentálně připravit, vysvětlit jim, o co v zápase jde. U Sparty to tak nevidím.

Za prvé si tyto hráče sám nepřivedl, za druhé ve velkých klubech to takhle nefunguje. Někoho v hlavě připravovat na to, aby odvedl odpovědný výkon, to trenér nemusí. Hráči si musejí vážit, že ve Spartě hrají nebo aspoň sedí za hodně peněz. Když je trenér postaví, předpokládá, že odvedou důstojný výkon odpovídající renomé klubu a tomu, co berou. Kdo to nezvládne, ve velkém klubu končí a míří nějak jinam. Viděl jsem celý zápas a zdálo se mi, že někteří hráči Sparty byli vysloveně neškodní.

A vůbec nepřijímám připomínky, že Spartu čeká v Evropské lize rozhodující utkání s Glasgow Rangers. Hraje přece také o český titul, nemohli jít do utkání na Slovácku s tím, že je za čtyři dny čeká utkání se skotským soupeřem. Odmítám v tom hledat jakoukoli berličku, možná je však dobře, že takovou facku Sparta dostala ještě před Rangers i směrem k dalším ligovým zápasům. Tabulka je letos tak vyrovnaná, že nás to baví.

S Jabloncem to jde z kopce

Nabízí se otázka, zda je Slavia po výhře 5:0 tak dobrá, nebo Jablonec tak slabý. Souhlasím s trenérem Jindřichem Trpišovským, že se obhájce titulu dostává do fáze vynikající formy, zase se stává válcem jako v minulých letech.

Je ovšem také pravda, že narazila na Jablonec, který se nachází v nešťastném období, po vyřazení Žiliny z Konferenční ligy to s ním jde z kopce. Čtyři roky jsem Severočechy chválil, jak pod trenérem Petrem Radou hrají výborný fotbal a konkurují těm nejlepším, tak teď je to špatné. Podle mého má dopad na mužstvo i situace v klubu, kdy má majitel Miroslav Pelta starosti se zákonem. Hráči jsou pořád dobří a zajímaví, ale v utkání se Slavií se ukázalo, kdo na tom jak v současnosti je. Jablonec ztrácí formu, propadá se tabulkou, bohužel lapl Slavii, která je úplně nadržená nastartovat všechno, co ji v minulosti zdobilo.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Rádi po nějakém dílčím nezdaru, třeba po derby nebo remíze v Českých Budějovicích, zdviháme prst, že je Slavia v krizi. Ale ona opět vede tabulku, nastřílela obdivuhodných 42 gólů, nejvíce ze všech, dostala jich jedenáct, nejméně ze všech. Slavia pořád šlape, jen občas to úplně nevyšlo.

Mě jako bývalého útočníka hladí po duši, jakým způsobem si umí připravit góly. To nejsou náhody, vydařené střely z dálky nebo využitá standardka. Záložník Ondřej Lingr je hodně zajímavý hráč, šikovný, umí dávat góly. Jeho nákup se povedl, navíc mladý, perspektiva pro reprezentaci. A jsem u těch slávistických gólů. Při jeho druhém hlavou jsem trochu očekával, že to ještě přiťukne Krmenčíkovi, jako mu to obráceně on při prvním gólu přiklepl hrudí. To už by byla fantazie.

Tou pak byla pro mě Kuchtova akce. Fantastické zpracování, dobře přečetl, že trávník je poněkud kluzký a musí to zvládnout halfvolejem. To není žádná sranda, Kuchta to ovšem provedl tak bravurně, že překvapil i gólmana, jemuž šel balon do protipohybu. Pak to uklidil šajtličkou. Tenhle gól Kuchtu v mých očích ještě zvedl, že to není jen lafatovský typ, který jenom čeká na balon ve vápně, ale techniku má. Umí projít i přes několik hráčů, není to jen zakončovatel.

Smekám před Škodou i Petrželou

Některé týmy musely řešit záskoky na stoperu. Plzeňský útočník Tomáš Chorý se při absenci více hráčů postavil v Ostravě po bok Lukáše Hejdy, Olomouc představila docela novou dvojici Vepřek-Greššák. Já vzpomínám na Honzu Nezmara, jak jako vyhlášený střelec zaskočil v Liberci a už ve středu obrany zůstal. Když měla Slavia velké problémy s obranou, celou sezonu hrál ve stoperu Milan Škoda.

Nemyslím, že by z toho kluci byli nadšení, ale nárazové štěky, když vypadne více hráčů, nejsou problém. Jsme fotbalisti, když mě na jeden zápas postavili na beka, tak jsem si s tím také poradil. Samozřejmě se může projevit nesehranost. Trenéři nemají rádi, když se s obranou hýbe a často ani během utkání nestřídají, i když si někdo stěžuje na bolístky. Ale spíš jde o to, kdo proti nastoupí, na co si troufne, v jaké je formě, jak ti zavařuje.

Chorý přiznal, že jako žák v obraně několikrát hrál, i když je to dlouho - čtrnáct let. Může si na to rozvzpomenout, ale takový význam to zase nemá. Zápas s Ostravou byl skvělý, já osobně jsem si myslel, že tam Plzeň prohraje, nakonec ztratila dvoubrankové vedení. Chorý to zvládl slušně, popral se s tím, ale není to místo, kde by se měl prosazovat.

Milan Škoda vstřelil stý gól v české lize a já jen dodávám - velká děkovačka. Sice sám tvrdil, že to moc neprožívá, ale je to porce gólů, pak to na něj přece jenom dolehlo. Tleskám mu moc. Stejně tak smekám klobouk před Milanem Petrželou, novým rekordmanem v počtu zápasů. Já jich mám na kontě 320, on ještě o dalších sto patnáct víc a hlavně je skvělé, jak na svůj věk vypadá, jak se prezentuje, jak pomáhá mužstvu.

Teplice mají po patnácti zápasech pouhých pět bodů, což je šílené. Na záchranu potřebujete nějakých pětadvacet. Kdyby se nehrála nadstavba, už by to mohly zabalit. Přitom kádr nemají tak špatný, mají dostatek zkušených hráčů: Grigar, Mareš, Hyčka, Rezek, Mareček, Ondrášek, Trubač, Mazuch. Pustili ovšem Kubu Řezníčka, za což jim ve Zbrojovce Brno děkujeme, jsme z něj nadšení. Teplicím teď chybí střelec, s Kubou Marešem by se krásně doplňovali.

Severočeši prohráli doma s Pardubicemi, skoro existenční zápas, pořád se omílalo, jak je důležitý. Ale tak to je, když se hraje o záchranu, jste pořád pod tlakem. A najednou je všechno špatně, pokazíte jednoduchou přihrávku, balony se k vám neodrážejí, nic do branky soupeře samo nespadne. Na druhou stranu když už brankář chytí penaltu, nemůžete hned udělat další faul, musíte se pořád chovat s maximální odpovědností a koncentrovaností. Zažil jsem s Viktorkou Žižkov, když jsme měli z pětadvacetičlenného kádru dvanáct zkušených a otrkaných kluků, a stejně jsme spadli. Teplice prožívají nejspíš podobný příběh.