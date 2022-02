Sparta ve šlágru 21. ligového kola hostí Plzeň, Slavia hraje na Slovácku

Nedělní souboj fotbalistů třetí Sparty s vedoucí Plzní bude vrcholem 21. ligového kola. Druhá Slavia ve stejný den hraje na Slovácku.

Obhájci titulu v Uherském Hradišti chtějí částečně odčinit minulou senzační porážku 0:1 s poslední Karvinou a středeční prohrané derby se Spartou ve čtvrtfinále domácího poháru (0:2). Pardubice kvůli střevní viróze v týmu vynechají i druhý zápas jarní části a v sobotu nenastoupí v Liberci.

Sparta si spravila chuť po remíze 0:0 v Českých Budějovicích a obhájce trofeje Slavii vyřadila i v sestavě s několika mladíky. "Vyhrát s tak těžkým a kvalitním soupeřem je pro nás hodně povzbuzující. Zápasů s takovou kvalitou ale potřebujeme odehrát víc. Teď je pro nás důležité, abychom zvládli zápas s Plzní a přiblížili se více ke špičce. Je to pro nás hodně důležitý zápas," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba, který v minulosti vedl Viktorii.

Plzeň má se Spartou výtečnou bilanci. Z posledních sedmi ligových zápasů hned šestkrát zvítězila včetně podzimního triumfu 3:2. "Sparta dlouhodobě ukazuje obrovskou sílu v domácích zápasech. O to to pro nás bude složitější. Jsme teď v příjemnější situaci, protože máme na Spartu čtyři body náskok. Nic to ale nemění na tom, že budeme chtít uspět," uvedl plzeňský kouč Michal Bílek, jenž dříve trénoval letenský tým a stejně jako Vrba i českou reprezentaci.

Páté Slovácko minulé kolo nehrálo s Pardubicemi, ale ve středu postoupilo do semifinále MOL Cupu, když v Olomouci zvítězilo po penaltovém rozstřelu. Slavia, která ztrácí na Plzeň dva body, vyhrála 11 z posledních 13 vzájemných ligových soubojů.

"Bude to další těžký zápas. Na Slovácku se nehraje dobře. Víme, že to bude zase tvrdé a soubojové utkání. My musíme mít v soubojích navrch, jít do zápasu tak, aby každý podal stoprocentní a agresivní výkon. Musíme zlepšit hru do plných okolo vápna, abychom si vytvářeli šance a dali gól," prohlásil slávistický záložník Tomáš Holeš.

Desátá Olomouc v dalším nedělním utkání hostí šestou Mladou Boleslav. Obě mužstva shodně prohrála tři z posledních čtyř kol. Sigma dokázala Středočechy porazit v jediném z posledních šesti ligových zápasů.

O víkendu ještě bude na stadionech maximálně tisícovka diváků, od příštího kola ale po rozvolnění opatření proti koronaviru mohou být hlediště zaplněna více než z poloviny.