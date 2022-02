Cipro tepe do sterilní Slavie: Má v týmu moc cizinců, Krmenčík do kombinace nepatří

V roce 1996 získal trenér František Cipro se Slavií Praha mistrovský titul, první po devětačtyřiceti letech. Na lavičce pražského klubu seděl celkem třikrát v různých obdobích. Pro tragický úvod červenobílých v jarní sezoně nemá její bývalý trenér František Cipro vysvětlení. "To nemá asi nikdo. Ani v klubu," míní.

Ligový zápas s Karvinou 0:1, čtvrtfinále se Spartou 0:2. Oba zápasy doma. Máte vysvětlení pro tragický vstup Slavie do jarní sezony?



Nemám, to asi nemá nikdo. Ani v klubu. Asi se sešlo víc příčin dohromady, mohou tam být i objektivní důvody. Mě na základě vlastních zkušeností zarazilo, že mužstvo bylo tři neděle na soustředění v teple, ale nesehrálo jediný přípravný zápas. To mi připadá prapodivné. Já byl s mančaftem v Portugalsku asi třikrát, měli jsme dohodnutá utkání. Vím, že covid mohl některé zápasy zrušit, ale jiným klubům taková situace nenastala. Být někde tři neděle a hrát modří proti žlutým, to je na nic.

Generálka s Baníkem nestačila?

Jeden zápas je málo. Zimní přestávka byla, začínáte znova, jeden zápas vám nejlepší sestavu neukáže. Ale já u toho nejsem, takže mluvím jen z pozice fanouška.

Napřed porážka doma s Karvinou, s posledním týmem v tabulce. Jak se to mohlo přihodit?

Znám takové zápasy, také jsem je zažil. Myslíte si, že to půjde samo, že soupeř přijede podělaný, zatáhne se a zápas odevzdá. Ale on ho neodevzdal. Slavia sází na kombinační fotbal, vykombinuje to až po vápno, ale když se k němu dostane, stojí před červenobílými devět protihráčů. To se překonává těžko.

Porážka s Karvinou, i to se může přihodit. Ale proč hráče nenabudilo domácí derby se Spartou?

Projev Slavie byl hodně tristní. Když jsem viděl sestavu Sparty, říkal jsem si, asi poháru nepřikládají takový význam, vypouští ho. Mladíci, některé jsem ani neznal, třeba Suchomela. Slavia téměř kompletní, jen nevím, proč nenastoupil Masopust. Jestli je zraněný? Taky si asi řekli, tyhle přejedeme. Na hřišti to vypadalo úplně jinak. Sparta dobře bránila, dala gól, druhý, to se pak blbě hraje, když chodíte do plných a hrozí protiútoky do otevřené obrany. Upřímně - mohlo to skončit pro Slavii mnohem hůř. Posledních dvacet minut bylo ovšem děsných, jeden faul za druhým… A k tomu samá simulace, hráči furt padají, rozhodčí to nechává, to mě také štve. Já myslel, že se to zvrtne a nedohraje. Celkově, na to, že hrála Slavie se Spartou, tak žádná velká podívaná.

Ve dvou vystoupeních doma ani jeden vstřelený gól. Co se za tím skrývá?

Opět nechci z dálky hodnotit, ale přizpůsobit Krmenčíka hře Slavie je těžké. A aby se ostatní přizpůsobili jemu, to je ještě těžší. Opět se vrátím ke slávistické kombinační hře, do které se snaží také zapojit. Přitom má styl hry jiný. Vlítnout do šestnáctky, hlava, zakončit. Když se zapojuje do kombinace, moc mu to nejde, nemá na to, a pak naopak před brankou chybí. Když nějaký centr přijde, těch kvalitních také nebylo moc, tak tam není. Pořád je zády k soupeřově brance, přijímá balon, to také není dobré. Nevím, proč nezkusili nadějného Denise Alijagiče, kterého všichni chválí a mně se také líbí. Hledá se útočník, který dává góly, šanci nedostal, šel na hostování do Liberce. Nevím, co za tím je.

Naznačujete, že puštění střelce Jana Kuchty a také tvůrce hry Nicolae Stanciua bylo chybou?

Bezesporu to ztráta je. Ale Slavia má kádr třiceti lidí, dalších deset na hostování. Na to se vymlouvat nemůže. Dobře je zpeněžila, tak to je, že hráči přicházejí a odcházejí a hledí se i na finanční hledisko. Vedení udělalo v nedávné minulosti dobré přestupy, rovněž Kuchta je za ty peníze super obchod. Stejně i Stanciu.

Začátek podzimu byl obdobný: jalová koncovka, obdržené góly po chybách. Tím unikly Slavii základní skupiny v Lize mistrů i Evropské lize. Dá se najít nějaké podobenství?

Možná v tom něco najdete, já do klubu tak hluboce nyní nevidím. Opakuji, nejsem u toho. Ale nejenže slávisté nedali gól, oni ani pořádně nevystřelili. Nevytvořili si nic. Asi se hledá rychle ideální sestava. Ještě ke konci přestupního termínu udělali dva hráče, Filu a Juráska z Mladé Boleslavi. Na můj vkus je v mužstvu moc cizinců. Sparta nastoupila se dvěma, a to ještě s cizinci v uvozovkách, ve Slavii je jich moc. Není to moje gusto.

Gólu s Karvinou předcházelo pochybení, zaváháni či nedůslednost pěti hráčů. Svědčí to o něčem?

Jak říkám, moc cizinců, to není podle mého dobře.

Dánský bek Alexander Bah byl na podzim třída skoro světová, teď se trápí. Proč?

To není jenom on. Petr Ševčík byl skvělý fotbalista, teď hraje kulový, Olayinka nehraje nic. Bah se moc rozčiluje, mává rukama, pořád mu něco vadí, rozhodčí, soupeř. Nesoustřeďuje se. Jak se cítí, to je nutné zeptat se jeho. Nevím, co ho trápí.

Je to krize?

Není, ale tým se musí chytit. Věřím, že na Slovácku neprohraje. Slavia má výhodu, že ještě nemůže být plný dům. Když je vyprodáno, je to tam hodně nepříjemné, to by se jí hrálo blbě.

Co byste poradil trenéru Trpišovskému, aby udělal?

Musí najít optimální sestavu. Pořád to nějak motá, točí, zkouší. Já byl zvyklý hrát se třináct lidmi, věřil jsem jim, další už věděli, že jsou náhradníci. A chybí i šéf, který by ostatní zklidnil, zorganizoval to. Já vím, že doba je jiná, ale optimální sestavu bych hledal a dal jim důvěru. A jedeme. Od začátku, než se chytnou. Dostali se do špatné situace, se kterou nikdo nepočítal. Ale jako do toho spadli, mohou se zase zvednout. Stačí jeden zápas a jsou z toho venku.

Obhájí Slavia titul?

Určitě, kdo jiný. S takovým kádrem. To ani jinak nejde.