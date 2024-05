Nahoru jde další česká teenagerka. Mentalitou Alcaraze drží mimořádnou sérii

Do špičky míří další slibný český tenisový talent. Dominika Šalková stoupá světovým žebříčkem a vyniká neobyčejně úspěšnou sérií ve finálových zápasech. Devatenáctiletá hráčka získala od října loňského roku šest titulů, nabrala velké sebevědomí a teď touží po úspěchu na blížícím se grandslamovém Roland Garros.

Linda Nosková, Brenda Fruhvirtová, Sára Bejlek a Linda Fruhvirtová. To jsou čtyři české teenagerky mezi 150 nejlepšími tenistkami světa.

Už brzy se k nim může přidat pátá. Dominika Šalková.

Po triumfu na turnaji Prague Open vystoupala hráčka žijící v Jesenici na 151. místo živého žebříčku a ještě posílila své odhodlání uspět v kvalifikaci French Open, která v pařížském areálu Rolanda Garrose začíná už příští týden.

Na Štvanici byla Šalková hlavní postavou. Z pozice čtvrté nasazené vyhrála dvouhru se ztrátou jediného setu a slavila i ve čtyřhře po boku Australanky Jamiee Fourlisové.

"Cítím se výborně, nemám si co vytknout. Hrála jsem hodně dobře," vyprávěla hráčka pražské Sparty v rozhovoru pro Tenisový svět.

Šalková stoupá vzhůru velmi dynamicky.

Na konci září loňského roku byla v žebříčku hluboko ve čtvrté stovce, na nižším okruhu ITF nehrála podle představ. Potom ale začala zářit.

V říjnu vyhrála svůj první titul a do konce roku ještě další dva. Díky prudkému vzestupu mohla v lednu odjet do Austrálie na svůj první dospělý grandslam.

V premiérové kvalifikaci vyhrála dvě kola a v tom rozhodujícím dlouho ve třech setech trápila domácí Storm Hunterovou, ženu, která se později blýskla senzačním postupem mezi 32 nejlepších.

Šalkovou první setkání s absolutní elitou utvrdilo v tom, že nabrala správný směr, a v roce 2024 zatím přidala ke třem předchozím další tři turnajové vavříny.

Její bilance ve finálových zápasech skutečně ohromuje.

Šestkrát postoupila do finále, šestkrát zvedala nad hlavu vítěznou trofej.

Sama stoprocentní bilanci přisuzuje zvláštnímu mentálnímu nastavení, které - jak přiznala - převzala od španělské superstar Carlose Alcaraze.

"Říkám si, že když už jdu hrát finále, tak ho chci vyhrát a udělám pro to cokoliv. Nevím, jestli jsem to někde četla, že Alcaraz říkal, že když jde do finále, tak prostě jde vyhrát a jiná možnost není. Od té doby to mám tak trochu v hlavě," smála se Šalková.

"Jsem ráda, že to zatím šestkrát vyšlo, snad to bude takhle pokračovat," dodala.

Už za pár dní jí čeká druhá grandslamová kvalifikace kariéry. V Paříži bude usilovat o první postup do hlavní soutěže jednoho z turnajů velké čtyřky.

"V juniorech jsem tam hrála celkem dobře, kurty mi seděly. Doufám, že tam navážu na skoro úspěšnou australskou kvalifikaci a že teď to dotáhnu do konce," uvedla Šalková.

Na French Open bude v kvalifikaci jednou z devíti českých nadějí. Kromě ní se do tříkolového klání pustí Brenda Fruhvirtová, Sára Bejlek, Linda Fruhvirtová, Gabriela Knutson, Tereza Martincová, Vít Kopřiva, Zdeněk Kolář a Dalibor Svrčina.