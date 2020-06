Plzeň doma živí naději v boji o titul, Slavia hraje těžké utkání v Ostravě

Pojďme se podívat na trochu matematiky, která bude v posledních dvou kolech v některých případech zásadní.

Baník - Slavia

Pokud by se Baníku podařilo vyhrát a zároveň by Slovácko doma s Bohemians 1905 neuspělo, zajistí si postup do skupiny o titul. V opačném případě by se sešívaní mílovým krokem přiblížili k zisku titulu, přestože je ještě čeká právě zmiňovaná skupina o titul.

Sparta - Opava

Jestliže Sparta doma urve vítězství a Baník nebo Slovácko zaváhají, Pražané postoupí do skupiny o titul. K úspěchu by jim mohla pomoci fakta, že Sparta podala v posledních třech zápasech přesvědčivé výkony a s Opavou má historicky skvělou bilanci.

Plzeň - Zlín

Kdyby se Plzni doma povedlo zvítězit za tři body a Slavia v Ostravě ztratila, stále může živit naději na promluvení do boje o titul. Zlín naopak jistě čeká skupina o záchranu, přičemž výhra jej může posunout na 12. příčku.