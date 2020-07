Ať Kanga skončí kdekoli, na Letné to nebude. Sparta dotahuje Krejčího a Čelůstku

jšk, yac

Hned dva české reprezentanty by mohla v nejbližší době představit jako své nové tváře pražská Sparta. Zatímco záložník Ladislav Krejčí by se na Letnou vrátil po čtyřech letech, u obránce Čelůstky je situace pikantnější - před svým odchodem do Turecka odehrál dvě sezony v konkurenční Slavii.