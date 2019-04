Souček si byl penaltou po pádu Hušbauera jistý. Při hodnocení se ale raději krotil

před 33 minutami

Derby Slavie a Sparty skončilo remízou 1:1. Domácí byli po utkání hodně zklamaní. Měli dost příležitostí, aby Letenským zasadili rozhodující úder. Hosté nakonec remízu ubránili a náskok Slavie na čele tabulky před Plzní se snížil na pět bodů. Záložníka a střelce jediné branky domácích Tomáše Součka hodně mrzely sporné situace.

Ty napočítal v zápase minimálně dvě. Nejdříve kontakt brankáře Florina Nity s unikajícím Josefem Hušbauerem, a pak souboj, ve kterém se sám ocitl proti sparťanovi Ondřeji Zahustelovi.

Víc Součka zarazila první situace. Rozhodčí Karel Hrubeš nejdříve pískl penaltu, po konzultaci s videem ji ale odvolal a Hušbauer viděl žlutou kartu za nafilmovaný pád.

Než se sudí běžel podívat na video, Souček si už rovnal míč na penaltovém puntíku. Chystal se penaltu kopnout. "Byl jsem si stoprocentně jistý, že to bude penalta. Šel jsem ji kopat," řekl záložník sešívaných. "Krásná akce, Hušbauer by uklízel do prázdné branky. Neměl vůbec důvod padat, protože by míč jen uklidil. Není takový, že by spadnul," byl přesvědčený.

Nakonec Slavii sám poslal do vedení po rohovém kopu. Jeden gól ovšem na vítězství nestačil. "Hodnotím to záporně. Měli jsme vyhrát. V prvním poločase jsme je do ničeho nepustili, naopak my jsme měli mraky šancí. Oni snad jednu střelu," lamentoval po utkání.

Slavia byla v utkání dominantnější. I po Součkově gólu si vytvořila řadu šancí, které ovšem nedokázala proměnit. Naopak hosté měli jen dvě větší šance. V prvním poločase měl gólovou příležitost Michal Sáček, ale v bezprostřední blízkosti trefil jen brankáře Ondřeje Koláře. Srdjan Plavšič se už prosadil.

"Ztratili jsme body. Kdyby mi někdo řekl, že takto přehrajeme Spartu, tak to beru. Jen produktivita zklamala. Předtím jsme měli dát gól na 2:0 a bylo by hotovo. Můžeme ale jít spát s čistou hlavou, že jsme pro to udělali všechno. Kouskovalo se to, to hrálo spíš pro ně, než pro nás. Můžou být za remízu rádi," dodal Souček.

Ten se po zápase zlobil na to, jak rozhodčí posoudil zmiňované situace. "Hodně situací nás mrzí. Kdybych to řekl, tak dostanu stopku. Byly to penaltové situace," vracel se k soubojům ve vápně.

Zápas obecně spíš než fotbalovou krásu přinesl desítky soubojů, ostré zákroky a slovní výměny. "Bylo to od začátku vyhrocené, to k tomu patří," připustil čtyřiadvacetiletý záložník. "Oni občas polehávali, ale my jsme se snažili soustředit na sebe a hrát," uzavřel hodnocení duelu.

Slavia se se Spartou do konce sezony utká ještě dvakrát. Příští týden v rámci semifinále domácího poháru a v květnu v nadstavbové části sezony.