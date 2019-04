Zápas plný sporných situací vyhrála Plzeň, Baník se dovolával videa marně

Aktualizováno před 37 minutami

Fotbalisté Plzně vyhráli v 28. ligovém kole doma nad Ostravou 2:1. Baník poslal v 39. minutě do vedení Patrizio Stronati, ale ještě do pauzy srovnal Tomáš Chorý a pět minut před koncem otočil stav další útočník Viktorie střídající Jean-David Beauguel, který byl ještě v závěru vyloučen.

Obhájce titulu zvítězil potřetí za sebou a z druhého místa v tabulce stáhl ztrátu na vedoucí Slavii před jejím nedělním duelem se Spartou na čtyři body. Baník prohrál popáté z posledních sedmi kol a zůstal pátý.

Plzeň si zároveň zajistila, že skončí po základní části nejhůře druhá a v nadstavbě o titul tak bude hrát s aktuálně třetí Spartou doma. "Samozřejmě souhlasím, že hrát se Spartou venku, nebo doma, to je dost velký rozdíl. Určitě je to pro nás výhodnější hrát s ní doma. Uvidíme, jaký bude v derby výsledek, já se chci spíš ale podívat na dobrý fotbal," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

Baníku znovu chyběl kvůli zranění Baroš, Slezané ale i bez svého kapitána odehráli dobrý úvodní poločas. Jako první ovšem zahrozili domácí. Kayamba se kousek za vápnem uvolnil a Laštůvka jeho střelu vytáhl na roh. Na druhé straně Holzer ani Diop těsně nedosáhli na centr z levé strany.

Domácí začali získávat převahu. V 19. minutě po zákroku Filla na Chorého odpískal sudí Orel penaltu pro Viktorii, ale po zhlédnutí záběrů na videu svůj verdikt odvolal.

Slezané hrozili z brejků, po jednom z nich se uvolnil ve vápně Kuzmanovič a těsně přestřelil. Na druhé straně ve 33. minutě po Kopicově centru usměrnil míč na branku Řezník a hosty zachránil gólman Laštůvka.

Ve 39. minutě se Ostrava dostala do vedení. Rohový kop prodloužil Diop a nabíhající Stronati na zadní tyči doklepl míč do prázdné branky. Slezané dali Plzni v lize gól po sedmi zápasech.

Hostům však vydržel náskok jen šest minut. Na Kopicův centr z přímého kopu na naběhl Chorý a balon nekompromisně hlavou zatloukl do sítě. "Když jsme dali gól na 1:0, věřili jsme, že tady můžeme uspět, i vyhrát. Ale asi byl trochu zlomový gól ve 45. minutě na 1:1. Kdybychom to uhráli do poločasu, asi by se druhý vyvíjel jinak," řekl Stronati.

Už během sedmiminutového nastavení Baník znovu málem vedl. Fleišman obloučkem přehodil gólmana Hrušku a míč směřující do sítě akrobaticky vykopl z brankové čáry s pomocí břevna Hubník. Ani opakované záběry neprokázaly, zdali míč přešel brankovou čáru, nebo ne.

"Instinktivně jsem tam běžel, trefil jsem to špičkou. Hodně šťastný moment pro nás. Vůbec jsem si nebyl jistý, jen jsem čekal, jestli se pan rozhodčí půjde podívat. Myslím, že dostal do sluchátek zprávu, že to gól nebyl," uvedl Hubník.

Po přestávce se Plzeň nemohla dostat do tempa a hosté měli další dvě šance. Jánoš v 58. minutě těsně minul a poté Diop sám před brankou tak dlouho váhal, až mu gólman Hruška odkopl míč.

V 69. minutě měli blízko k vedení Západočeši, dorážku střídající Beauguela do odkryté branky však vykopl Laštůvka. Pět minut před koncem už domácí slavili. Řezník si zaběhl na obranu, poslal míč z první hlavou před branku a volný Beauguel zblízka překonal Laštůvku.

Hosté se marně dožadovali odpískání ofsajdu, sudí Orel po krátké poradě s videorozhodčím gól uznal. "Několikrát jsme si pouštěli záběry z ofsajdové kamery a v době kopu bez line technologie nedokážeme naprosto přesně říct, jestli se o ofsajd jednalo, nebo nejednalo," řekl v O2 TV videorozhodčí utkání Jiří Adam.

Slezané se zlobili, že se Orel nešel podívat na záběry na monitor. "Já to (ten gól) neviděl. Mám to jen na WhatsApp nafocené. Nevidím toho hráče, který kope. Uvidím to až později," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

"Rozhodčímu jsme ukazovali, aby se na to šel podívat. My jsme měli signál, že ta situace nebyla fér. Na to to video je, aby ten gól se posoudil. Vždyť u toho sedí spousta lidí, kteří to vidí. Něco se kontroluje a něco ne. To je nelogické," dodal.

Beauguel pak během pár minut nasbíral dvě žluté karty a byl vyloučen, Plzeň už ale tři body udržela. Nad Baníkem vyhrála podeváté z posledních deseti vzájemných ligových duelů. "Bohužel výsledek nemáme. Myslím, že bychom si tu remízu tady určitě zasloužili," doplnil Páník.

28. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 2:1 (1:1)

Branky: 45. Chorý, 85. Beauguel - 39. Stronati. Rozhodčí: Orel - Kříž, Vlček - Adam (video). ŽK: Řezník, Beauguel - Fleišman, Fillo, Stronati. ČK: 90. Beauguel. Diváci: 9725.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba (46. Kovařík), Čermák (77. Pačinda), Kopic - Chorý (51. Beauguel). Trenér: Vrba.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš (90. Mešaninov), Jirásek, Granečný (88. Hrubý) - Kuzmanovič (88. O. Šašinka), Diop. Trenér: Páník.