Souboj reprezentačních útočníků vyhrál Pulkrab. Dávno vím, že je to skvělý hráč, chválil Holoubek

Liberec zvítězil na Slovácku 1:0. Utkání bylo mimo jiné soubojem dvou útočníků reprezentační jednadvacítky – Matěje Pulkraba a Tomáše Zajíce. Jejich střelecká efektivita utkání rozhodla.

Uherské Hradiště - Zápas 22. kola HET ligy nabídl zajímavý duel útočníků národního týmu do 21 let. Liberec nakonec nad Slováckem zvítězil 1:0 a drží se v kontaktu se špičkou tabulky.

Minulý pátek střídal Tomáš Zajíc v 70. minutě utkání s Chorvatskem Matěje Pulkraba. Ještě v úterý spolu oba útočníci bok po boku odehráli jeden poločas na hrotu českého týmu proti Řecku. V HET lize ovšem nastoupili proti sobě.

A jednoznačně lépe z duelu vyšel Matěj Pulkrab. Kmenový útočník Sparty skvěle zužitkoval svou jedinou větší šanci v zápase a díky jeho trefě Liberec na Slovácku zvítězil.

Dvacetiletý bijec vstřelil svou sedmou jarní branku po centru od Kerbra. "Vypadalo to možná jednoduše, ale zakončení pravou šajtlí není nic snadného. Udělal jsem to tak, že to vypadalo jednodušší, než to bylo. Centr byl parádní, sešlo se to všechno v pravou chvíli," komentoval klíčový moment Pulkrab.

Chválil ho také liberecký trenér David Holoubek, který se s Pulkrabem setkal už při svém angažmá ve Spartě. "Začal si věřit. Tým mu také věří a on věří týmu. Zúročuje svou dobrou práci v šestnáctce. Dlouho vím, že je to skvělý a pohotový hráč," řekl.

Přesto Pulkrab po hodině hry opustil hřiště. "Po reprezentační pauze jsem byl trochu unavený, takže jsem se rozhodně necítil tak dobře jako v jiných zápasech," vydechl po utkání útočník. "Byli jsme domluvení, že ho budu střídat, má za sebou těžký program," objasnil Holoubek.

Jak Pulkrab, tak Zajíc mají na svém kontě v letošní sezóně osm branek a pravidelně se potkávají v reprezentaci. Slováckému útočníkovi ovšem zápas podle představ nevyšel. Bojoval, srážel se, naběhal spoustu kilometrů. Klíčový útočnický úkol - střílet góly - ale nesplnil.

Ve velmi vyrovnaném utkání mělo o několik málo šancí více Slovácko. "Byli jsme rozhodně šťastnějším týmem," glosoval také po zápase Holoubek. Jenže tu největší Tomáš Zajíc neproměnil.

V 70. minutě Navrátil obešel obránce a prudkým pasem narýsoval Zajícovi na malé vápno přesnou přímku. Letošní osmigólový střelec ale nepochopitelně netrefil míč a jen jej lehce tečoval mimo.

"Zápasu by spíš slušela remíza, ale nepředvedli jsme dostatečnou kvalitu v ofenzivní fázi," hodnotil utkání domácí trenér Michal Kordula. "Neznamená to ale, že bychom nad Zajou (Tomáš Zajíc, pozn. red.) lámali hůl. Zlepšit se musí hlavně naši středoví hráči a levá strana," dodal Kordula.

Samotnému hráči se po zápase jen těžko hledala slova. "Je to velké zklamání," řekl. Slovácko je na hraně sestupu, má stejně bodů jako brněnská Zbrojovka. V příštím utkání jede k důležitému utkání do Karviné. Liberec čeká utání s Teplicemi.