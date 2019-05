Smolař Plechatý. V Plzni se měl ukázat, místo toho Sparta schytala historický debakl

před 4 hodinami

Dvacetiletý stoper Dominik Plechatý se svezl s celou sparťanskou obranou, která v Plzni předvedla v nadstavbě fotbalové Fortuna:Ligy mizerný výkon.

Do jara naskočil v základní sestavě. Pouze proti Baníku Ostrava seděl na tribuně, trenéři ho tam údajně ukryli před impulzivním Milanem Barošem. Po následném duelu v Liberci ovšem dvacetiletý stoper Dominik Plechatý ze sestavy vypadl. Mistrovské zápasy buď sledoval z tribuny, případně si šel zakopat Juniorskou ligu.

Šanci dostal až ve středečním utkání v Plzni, v němž Spartě už o nic nešlo. A nasazení borců v rudých dresech tomu odpovídalo: z Doosan Arény si odvezli porážku 0:4, nejvyšší v historii samostatné ligy.

"Pro tento zápas jsme udělali dvě změny. Jedna souvisela se zraněním Drchala, ta druhá byla nevynucená: chtěli jsme vidět mladého Plechatého v zápasové praxi. Možná i to mělo velký vliv na výkon," vysvětloval letenský kouč Michal Horňák.

Vzápětí svůj výrok korigoval. "Tím nechci říct, že to byla chyba Pechatého, porážku v žádném případě nezavinil on. Ale v kontextu utkání nemůžeme být spokojeni s Plechatým ani s výkonem ostatních hráčů," dodal Horňák.

Na mysli měl především představení celé obranné čtyřky.

Chipciu dává najevo, že v letenském dresu kroutí poslední minuty a v další sezoně už na Letné nezůstane. Zahustel se s průměrnou formou potýká dlouhodobě. Sparta by měla hledat alternativu i za Costu, který ve třiatřiceti letech už ztrácí výkonnost.

A Plechatý? "Pozorně ho sleduju. Je rychlý, nebojácný, ale potřeboval by mít vedle sebe zkušeného stopera," prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jiří Novotný, legendární obránce Sparty. Druhou variantou je pak odchod na hostování do některého z ligových klubů, kde by pravidelně hrál.

"Plzeňské" experimenty mu můžou spíš ublížit.