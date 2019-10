Slovácko zásluhou rychlých gólů přehrálo Liberec a slaví výhru po pěti kolech

Fotbalisté Slovácka porazili v předehrávce 12. ligového kola Liberec 3:1 dvěma brankami z úvodu.

V druhé minutě si dal vlastní gól Matěj Hybš a za šest minut se trefil Ondřej Šašinka. Před pauzou snížil Alexandru Baluta, ale v 86. minutě definitivně rozhodl střídající Jan Kalabiška. Tým z Uherského Hradiště v lize zvítězil nad Slovanem po 11 zápasech, po pěti kolech vyhrál a poskočil na šesté místo neúplné tabulky. Liberec po třech kolech nebodoval a je devátý.

Charakter zápasu výrazně ovlivnil hned jeho úvod. Prakticky první útok domácích skončil gólem. Po 100 sekundách hry hledal centrem zleva Divíšek Zajíce a bránící Hybš si nešťastně srazil míč do horního rohu vlastní branky. "Chtěl jsem to líznout do rohu, ale sjelo mi to po hlavě," řekl novinářům Hybš.

Pět minut poté měl na kopačce druhý gól Reinberk, ale z několika metrů přestřelil. Hostující obrana dál nestíhala a inkasovala podruhé. V osmé minutě přistál další centr zleva na hlavě Šašinky a zcela volný útočník navýšil skóre. Gól vzhledem k hraniční ofsajdové pozici střelce muselo potvrdit video.

Liberec po šokujícím úvodu jen pozvolna získával půdu pod nohama a mohl být rád, že v 19. minutě Navrátil po Reinberkově centru z další šance přestřelil. Slovácko se pak zatáhlo do svižného obranného bloku a hosté se až v závěru poločasu dostali do šancí. "Škoda, že jsme upustili od centrovaných míčů, to byl náš záměr a vycházelo nám to," uvedl Divíšek.

Baluta nejprve křížnou střelou těsně minul, ale ve 42. minutě se už Severočeši vrátili zpět do utkání. Musovu přízemní střelu z vápna Trmal jen vyrazil a hbitý Baluta doklepl balon do sítě.

"Tento gól nás paralyzoval," připustil domácí kouč Martin Svědík. "Nás zase nakopl, byli jsme po něm více aktivní," podotkl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Liberec ožil a po 15 minutách druhé půle povedenou střelou z hranice pokutového území překonal Trmala Musa. Sudí Zelinka ale vyrovnávací gól po konzultaci s videorozhodčím odvolal kvůli předchozí ruce přihrávajícího Baluty.

"Já jsem věděl, že je to ruka, nebylo o čem mluvit. Jsem rád, že tady byl VAR, bez kterého by byl gól zřejmě uznán," řekl Svědík. Hoftych měl opačný názor. "Podle mě to byla regulérní branka, alespoň takové zprávy mám nyní bezprostředně po utkání. Je potřeba se nedívat jen na VAR, ale kdo za ním sedí," uvedl Hoftych.

Slovácko poměrně dobře drželo náskok, přesto pustilo hosty do jedné stoprocentní šance. Vyrovnání měl na noze v 81. minutě Karafiát, který ale z výborné pozice mířil jen do Trmala. V 86. minutě si domácí po brejku pojistili výhru. Zajíc pustil Navrátilovu přihrávku k volnému Kalabiškovi, jenž technickou střelou trefil přesně horní roh branky.

12. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 3:1 (2:1)

Branky: 2. vlastní Hybš, 8. Šašinka, 86. Kalabiška - 42. Baluta. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Marek (video). ŽK: Kadlec - Potočný, Karafiát, Malinský, Musa, Fukala, Hoftych (trenér). Diváci: 3863.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (69. Kalabiška), Šašinka (81. Sadílek), Navrátil (90. Krejčí) - Zajíc. Trenér: Svědík.

Liberec: Nguyen - Fukala, Mikula, Kačaraba, Hybš - Breite (81. Mara), Karafiát - Malinský (58. Pešek), Baluta, Potočný (73. Kuchta) - Musa. Trenér: Hoftych.