"Kdo nevidí kvalitu Slavie, je slepý." Trenér Dortmundu musel v Edenu hodně křičet

Trenér fotbalistů Dortmundu Lucien Favre po vítězství 2:0 v utkání 2. kola základní skupiny Ligy mistrů na hřišti Slavie vyzdvihl soupeřovu hru. Připustil, že ho Pražané výkonem překvapili a dali jeho svěřencům hodně zabrat.

"Soupeř byl opravdu nebezpečný po celých 90 minut, podal velmi dobrý výkon. Bylo to pro mě velké překvapení, i když jsme viděli spoustu zápasů Slavie, na Interu, proti Kluži. Slavia je opravdu na vysoké úrovni a kdo to nevidí, je slepý a vůbec nerozumí fotbalu," prohlásil na tiskové konferenci Favre.

"Slavia hrála velmi dobře, nejen co se týče atletických schopností. Také výborně napadají, umí přenášet hru na 30 nebo 40 metrů. To nedovede tak velké množství hráčů. Drželi míč v 51 procentech času, to hodně říká o dnešním zápase. Musel jsem od lajny hodně křičet, aby se hráči vraceli a napadali. Je moc dobře, že jsme tu vyhráli," dodal švýcarský kouč.

Borussia zvítězila po předchozích třech remízách a vede tabulku skupiny se stejným bodovým ziskem jako Barcelona, která porazila doma Inter Milán po obratu 2:1.

"V posledních třech zápasech se nám nepodařilo vyhrát, takže pro nás bylo velmi důležité tu zvítězit. Pro další průběh skupiny to může být stěžejní. A bylo také důležité, že jsme konečně nedostali gól, nějaký laciný gól. Protože v každém zápase nemůžete dát tři čtyři branky," poznamenal Favre.

Zápas v Edenu rozhodl famózním výkonem a dvěma góly Maročan Ašraf Hakimí. "Jeho výkon se mi samozřejmě velmi líbil. Navíc není úplně stoprocentně zvyklý na tuhle pozici (v záloze). Do ofenzivy je ovšem velmi nebezpečný. Dal dvě branky, to mluví za vše," dodal Favre.