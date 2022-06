Slavia v přípravě remizovala s řeckým šampionem Olympiakosem

Fotbalisté pražské Slavie v úvodním přípravném utkání před novou sezonou remizovali na soustředění v Rakousku s Olympiakosem Pireus 1:1.

Řeckého šampiona poslal ve 34. minutě do vedení Oleg Rjabčuk, ale ještě do pauzy srovnal tečovanou střelou Aiham Ousou. Za Olympiakos nenastoupil český reprezentační gólman Tomáš Vaclík ani nová posila útočník Denis Alijagič, který do týmu z přístavního města před pár dny zamířil ze Slavie.

Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský nasadil do základní sestavy dvě letní posily - obránce Douděru a Santose. V ofenzivě hráli hned tři Nigerijci Sor, Usor a Olayinka. Český vicemistr sice začal aktivněji, ale výraznější šance si od úvodu vytvářel Olympiakos.

První dvě možnosti ještě řecký mistr neproměnil, ale ve 34. minutě už otevřel skóre, když střelu po odrazu od tyče doklepl do sítě Rjabčuk. Slavia ale hned za devět minut srovnala. Po rohovém rohu napálil za vápnem míč Ousou a tečovaný pokus zapadl do horního rohu. Po změně stran Pražany při největší šanci druhé půle podržel gólman Mandous.

Další přípravné utkání odehrají červenobílí v Rakousku v úterý proti Rapidu Bukurešť.

Sigma zaváhala s Vyškovem

Olomouc v úvodním přípravném utkání na novou sezonu nečekaně prohrála s Vyškovem 2:3. Teplice stejným poměrem podlehly jinému druholigovému celku Varnsdorfu. Liberec naopak roli favorita potvrdil a porazil Vlašim 3:1. Ostrava v souboji prvoligových týmů remizovala se Zlínem 1:1 a Pardubice porazily druholigovou Příbram 2:1.

Olomoučtí trenéři v prvním zápase letní přípravy téměř prostřídali dvě jedenáctky a nasadili i několik posil. Jeden z nováčků záložník Zorvan za Sigmu premiérově skóroval, když v 58. minutě vyrovnal z penalty na 2:2. Dvanáctý tým uplynulé druholigové sezony ale o sedm minut později vstřelil vítězný gól.

"Zápas přesně splnil ta očekávání, která jsme od něj měli. Hráli jsme s kvalitním druholigovým soupeřem. Některé hráče jsme záměrně dali do pozic, v nichž jsme je chtěli vidět. Někteří to zvládli lépe, jiní hůře. Zápas zapadal do kondičního bloku, úplně nám nešly nohy," uvedl pro klubový web trenér Hanáků Václav Jílek.

Výsledkově se nedařilo ani Teplicím. Severočeský celek, který uhájil prvoligovou příslušnost až v baráži, sice rychle vedl po hlavičce Magrábího, ale v závěru první půle z opakované penalty srovnal Dordič a po hodině hry Varnsdorf skóre dvěma brankami otočil. V 78. minutě už pouze snížil testovaný útočník Adigo.

"První půle z obou stran snesla měřítko. Ve druhé půli jsme 25 minut vůbec nebyli ve hře, pak jsme se trochu probudili na 10 minut. Varnsdorf byl v druhé půli lepší, a proto vyhrál," uvedl teplický trenér Jiří Jarošík.

Ostrava v druhém utkání po příchodu trenéra Vrby remizovala se Zlínem. Oba góly padly krátce po změně stran - ve 49. minutě otevřel skóre zblízka domácí Tijani a za pět minut srovnal po individuální akci další střídající hráč Dramé.

Také v Pardubicích padly všechny góly až po přestávce. Domácí prvoligový celek poslali v úvodních 10 minutách druhé půle do vedení 2:0 střídající Chvěja s Tischlerem, za třináctý tým uplynulé sezony druhé nejvyšší soutěže snížil z penalty sám faulovaný Surmaj.

Liberec proti druholigové Vlašimi, která v baráži neuspěla v souboji s Teplicemi, nezaváhal. Za osmý tým uplynulého ročníku nejvyšší soutěže se postupně prosadili Kozák, Rabušic a Gembický, osm minut před koncem pak pokazil brankáři Vliegenovi čisté konto Toula.

"Řekl bych, že momentálně jsme asi v největší únavě. V zápase to bylo vidět. Cením si toho, že jsme v první půli uhráli s nulou. Ve druhém poločase byla sestava spíše mladší, kluci mě potěšili, přidali dvě další branky. Myslím si, že na to, v jakém složení jsme hráli, to nebylo špatné," uvedl trenér Slovanu Luboš Kozel.

Přípravná fotbalová utkání:

Slavia Praha - Olympiakos Pireus 1:1 (1:1)

Branky: 43. Ousou - 34. Rjabčuk.

Sestava Slavie: Mandous - Douděra (61. Van Buren), Ousou (46. Kačaraba), Santos (72. Talovjerov), D. Jurásek (72. M. Jurásek) - Holeš (61. Ševčík) - Usor (46. Ewerton), Hromada (61. Icha), Traoré (72. Samek), Olayinka (61. Oscar) - Sor (27. Tecl, 72. Fila). Trenér: Trpišovský.

Baník Ostrava - Trinity Zlín 1:1 (0:0)

Branky: 49. Tijani - 54. Dramé.

Sestavy:

Ostrava:

I. poločas: Laštůvka - Zálešák, Frydrych, Chlumecký, Šehič - M. Jaroň, Takács, Kuzmanovič, Tetour, Kubala - Klíma.

II. poločas: Letáček - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Buchta, Kaloč, Budínský, Boula, Yao - Tijani. Trenér: Vrba.

Zlín: Šiška (46. Dostál) - Fillo (46. Dramé), Kolář (65. Kulíšek), Simerský, Bartošák - Reiter (46. Bobčík), Hrubý (65. Hellebrand), Janetzký (65. Chwaszcz), Čanturišvili (65. Hrdlička) - Fantiš (46. Vukadinovič), Jawo (65. Číž). Trenér: Kalivoda.

FK Pardubice - Příbram 2:1 (0:0)

Branky: 46. Chvěja, 55. Tischler - 66. Surmaj z pen.

Sestava Pardubic: Budinský (46. Šmíd) - Kostka (46. Halász), Vlček, Toml (46. Míka), Rosa (46. Kurka) - Jeřábek (10. Tischler) - Mareš (72. Rosa), Hlavatý (46. Vacek), Solil (46. Chvěja), Helešic (46. Sychra) - Černý (46. Huf). Trenér: Novotný.

Slovan Liberec - Vlašim 3:1 (1:0)

Branky: 16. Kozák, 62. Rabušic, 66. Gembický - 82. Toula.

Sestava Liberce:

I. poločas: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Doumbia, Varfolomejev - Kozák, Frýdek, Matoušek - Felipe.

II. poločas: Vliegen - Kytka, Lehoczki, Prebsl, Gembický - Michal, Mara - Ghali, Višinský, Rondič - Rabušic. Trenér: Kozel.

FK Teplice - Varnsdorf 2:3 (1:1)

Branky: 4. Magrábí, 78. Adigo - 45.+1 Dordič z pen., 61. Samko, 63. Schön.

Sestava Teplic:

I. poločas: Grigar - Hora, Kučera, Chaloupek - Křišťan - Urbanec, Trubač, Čičovský, Magrábí - Čerepkai, Žák (20. Adigo).

II. poločas: Němeček - Švanda, Dramé, Knapík - Jukl - Procházka, Žitný, Bulmaga, Emmer - Vachoušek, Adigo. Trenér: Jarošík.

Sigma Olomouc - Vyškov 2:3 (1:1)

Branky: 7. Zifčák, 58. Zorvan z pen. - 2. Vintr, 53. Kratochvíla, 65. Zeronik.

Sestava Olomouce:

I. poločas: Macík - Slavíček, Štěrba, Beneš, Zmrzlý - Sedlák, Ventúra - Matoušek, Slaměna, Košťál - Zifčák.

II. poločas: Digaňa - Hadaš, Vraštil, Štěrba (74. Greššák), Uriča - Spáčil, Greššák - Zorvan, Langer, Šíp - Růsek. Trenér: Jílek.