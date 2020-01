Liberec krvácí. Slavia si předčasně stáhla útočníka Musu, pryč je i další eso Potočný

Fotbalová Slavia Praha si předčasně stáhla útočníka Petaru Musu z hostování v Liberci, kde měl chorvatský talent působit do konce sezony. Za Slovan už nebude hrát ani další ofenzivní opora Roman Potočný, jenž jde do Baníku.

Útočník Roman Potočný už za Liberec nastupovat nebude, odchází do ostravského Baníku | Foto: ČTK

Jednadvacetiletý Musa se k lídrovi české ligy připojí dnes a odletí s ním na herní soustředění do portugalského Algarve. Červenobílí o tom informovali na svém webu.

Slavia si Musu stáhla zpět poté, co tým v zimní pauze opustil kapitán Milan Škoda a další útočník Mick van Buren odešel na hostování. Chorvatský mladík doplní v Edenu dvojici zbylých hrotových hráčů Stanislava Tecla a Júsufa Hilála.

Musa přišel do Slavie v létě 2017, ale dosud za Pražany neodehrál ani jeden soutěžní zápas. Nejprve hostoval v druholigovém Žižkově a před rokem zamířil do Liberce.

Zatímco vloni na jaře se při deseti ligových startech gólově neprosadil, za uplynulý podzim skóroval v nejvyšší soutěži sedmkrát a byl druhým nejlepším střelcem Severočechů.

Slovan přišel i o nejlepšího kanonýra podzimu Romana Potočného, který míří do Baníku Ostrava. Ofenzivní univerzál dal v první části ligové sezony devět branek.

"Spolu s Potočným nám odešlo 16 podzimních gólů, bereme to jako realitu. Musa na podzim hrál dobře, takže to hrozilo. Je to pro něj odměna za dobrou práci jeho i celého týmu," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

"V tuto chvíli máme do útoku k dispozici dobře trénující Rondiče a Kuchtu. Do začátku jarní části sezony ještě zbývají skoro tři týdny, tak věřím, že na ty dva odchody ještě zareagujeme nějakým příchodem," dodal kouč.