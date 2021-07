Slavia se domluvila na příchodu Krmenčíka, červenobílý dres oblékne i Švéd Ousou

Fotbalová Slavia Praha podle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka z 90 procent dotáhla příchod reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka z Brugg. Klub z Edenu posílí i kapitán švédské reprezentační jednadvacítky Aiham Ousou. Střední obránce podepsal s Pražany smlouvu do 30. června 2026.

Fotbalová Slavia Praha z 90 procent dotáhla příchod reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka z belgických Brugg. Do Edenu by měl zamířit na roční hostování, které se změní v povinný přestup, pokud červenobílí postoupí do základní skupiny Ligy mistrů. Slavii zároveň posílil kapitán švédské reprezentační jednadvacítky Aiham Ousou, který s českým šampionem podepsal smlouvu do 30. června 2026.

Pokud Krmenčík do Slavie přestoupí, zaplatí za něj pražský klub 2,5 milionu eur (64,2 milionu korun). "Příchod je dokončen z 90 procent, zbývají poslední detaily a zdravotní prohlídka hráče. Pevně doufám, že se příchod dotáhne do pátku tohoto týdne. Máme z toho velkou radost, Michael Krmenčík byl pro nás klíčovou posilou tohoto období," řekl na tiskové konferenci před sezonou předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

O Krmenčíkově návratu do Čech se mluvilo už delší dobu. Zájem měla i konkurenční Sparta, osmadvacetiletý útočník se ale rozhodl pro Slavii. Krmenčík přišel do Brugg vloni v lednu z Plzně, s níž získal tři ligové tituly. V předminulé sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, vyhrál také belgickou ligu. Postupně ale přestal nastupovat, a tak v zimě odešel na půlroční hostování do PAOK Soluň. S českým týmem startoval na uplynulém mistrovství Evropy.

Ousou naposledy působil v druholigovém švédském týmu GAIS Göteborg, kde hostoval z Häckenu. Nově je kapitánem reprezentační jednadvacítky. "Slavia je velký tým, hraje skvělý fotbal. V posledních letech dosáhla vynikajících úspěchů. Vždy jsem chtěl být nejlepší, bojovat ve velkých klubech a velkých soutěžích. Viděl jsem Slavii hrát v Evropě, viděl jsem její úspěchy a motivovalo mě to sem přestoupit," uvedl pro klubový web Ousou.

Ve Slavii bude zároveň pokračovat i další střední obránce Ukrajinec Taras Kačaraba. Pražané se dohodli s Libercem na prodloužení jeho hostování s opcí o půl roku.

"Jsem moc rád, že se Slavia a Liberec domluvily. Jsem šťastný, že můžu pokračovat ve Slavii. Čeká nás hodně náročná sezona, kvalifikace o Ligu mistrů a těžké zápasy první ligy a domácího poháru. Já udělám všechno pro to, abych co nejvíc týmu pomohl," řekl Kačaraba.