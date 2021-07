Přestup léta. Krmenčík posílí pražskou Slavii, červenobílí údajně zaplatí 65 milionů

Reprezentační útočník Michael Krmenčík se stane novou posilou fotbalistů pražské Slavie. Redakci Aktuálně.cz to potvrdil zdroj blízký jednání, které nyní mají být ve finální fázi.

Úřadující mistr intenzivně posiluje na novou sezonu. Pátou novou tváří v letním přestupovém okně bude Michael Krmenčík, klub ho podle všeho představí na středeční tiskové konferenci. Slavia za osmadvacetiletého střelce údajně zaplatí Bruggám 2,5 milionu eur, tedy přibližně 65 milionů korun.

Krmenčík zažil nejlepší časy své kariéry v Plzni, se kterou získal tři mistrovské tituly. Také proto po něm zatoužil jeho bývalý kouč Pavel Vrba, jenž nyní vede Spartu, rodák ze západočeských Kraslic dá ovšem přednost sešívanému dresu.

O zájmu obou pražských S se spekulovalo už delší dobu. "Michal projevil velký zájem vrátit se do Čech. Je to vápnový útočník, my trenéři věříme, že v něm dřímá ještě větší potenciál, než třeba zatím ukázal. Já ho znám od 18 let. Kdysi jsem ho chtěl na hostování do Viktorky Žižkov, potom byl na spadnutí jeho přestup do Liberce. Nakonec tehdy zůstal v Plzni," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský v červnovém on-line rozhovoru s médii.

O návratu do Prahy informoval před čtyřmi dny sám Krmenčík, když na svůj instagramový účet umístil fotografii ze svého nového bytu v Dejvicích a umístil k němu popisku "New home". Přestože by adresa na Praze 6 napovídala spíš angažmá na blízké Letné, reprezentačního střelce čekají cesty na druhý břeh Vltavy.

Krmenčík se vrací do Fortuna:Ligy po roce a půl. Loni v lednu přestoupil z Plzně do Brugg za 150 milionů korun, v dresu belgického klubu se ale naplno neprosadil a poslední půlrok strávil na hostování v PAOKu Soluň. V Řecku se mu dařilo, vítězným gólem dokonce rozhodl finále národního poháru.

Pražané už v letní přestávce angažovali čtyři nové hráče do pole. Z Jablonce přišel slovenský útočník Ivan Schranz, po konci ve Spartě srbský záložník Srdjan Plavšič a po vypršení smlouvy v Plzni další křídelník Ubong Ekpai. Čtvrtou posilou se stal dánský záložník Mads Emil Madsen.