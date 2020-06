Konec válečných střetů. Dobří známí Trpišovský s Guľou pozvedli šlágr na novou úroveň

Fotbalisté Slavie se díky nedělní remíze ve šlágru Fortuna:Ligy s Plzní posunuli znovu blíže titulu a fanoušci se můžou těšit na další taktickou bitvu těchto soupeřů v nadstavbě. V zápase prvního s druhým gól nepadl, přesto mu téměř nic nechybělo.

Dlouho očekávaný duel mezi Slavií a Viktorií Plzeň přinesl střetnutí trenérů Jindřicha Trpišovského a Adriána Guľy. Přes taktické šachy byl k vidění atraktivní fotbal, na který jsme z posledních vzájemných střetnutí těchto týmů nebyli zvyklí. Oba trenéři přepnuli své svěřence z režimu válka na režim fotbal.

Chyběly jen góly. O pohledné kombinační akce včetně dobrých brankových příležitostí ale nouze nebyla. Na své si přišli i příznivci ostřejších soubojů, o které se postarali David Limberský či Jan Bořil a později i střídající Tomáš Chorý.

Českému fotbalu kombinační styl prospěje. Klíčové zápasy top trojky domácí scény se často zvrhly v bezmála válečné střety a potvrdily pověst české ligy jako jedné z nejsoubojovějších na světě.

Když na sebe ale narazili stratégové Trpišovský a Guľa, letití známí s podobným pohledem na fotbal, sehráli otevřenou bitvu. Samozřejmě, Slavia hrála pragmaticky s cílem neinkasovat gól, ale to neznamená, že by za každou cenu bořila. Naopak, Pražané rozhodně především v prvním poločase byli iniciativnější a dostali se do více šancí.

O pauze byla v Edenu k vidění dlouhá a vzrušená debata plzeňského realizačního týmu, jak na napadání rozehrávky od Slavie a specifickou roli jejích středních záložníků zareagovat.

Trpišovský, známý svým ofenzivním pojetím fotbalu, tentokrát ustoupil k pragmatičtějšímu řešení, do defenzivy více zapojil záložní řadu i útočníka Stanislava Tecla. Hosté nakonec recept našli a ve druhém poločase hru alespoň opticky srovnali.

Pro Slavii je remíza pochopitelně velmi přijatelný výsledek, k ligovému titulu teď má zase o pořádný kus blíž. Připravil by ji o něj jen zkrat, výpadek formy téměř nepředstavitelných rozměrů. Nebo pozitivní testy na koronavirus v ligových týmech. Ty na všechny týmy čekají před nadstavbovou částí.

Opomenutý praporek

Zpět mezi nejlepšími šesti týmy je i Sparta. Ta poprvé v sezoně zvítězila ve třech ligových zápasech v řadě, navíc v nich inkasovala jen jeden gól. Dobrá forma Letenských by skupině o titul v nadstavbě rozhodně pomohla.

Malé derby v Ďolíčku, obsypaném zvenku fanoušky, rozhodl kontroverzní moment. Benjamin Tetteh dopravil míč do sítě po odmávaném ofsajdu Radka Kotíka. Hráči Sparty dohráli akci správně, protože hru hvizdem nepřerušil hlavní Zbyněk Proske. V tomto jsou pravidla jasná. Dokud se nepískne, hraj!

Přesto je zarážející, s jakým nadhledem komise rozhodčích přešla nesprávně odmávaný ofsajd. Pouze konstatovala už zmíněný fakt, že "asistent rozhodčího zvednutím praporku hru nepřerušuje".

Za určitých okolností si může Sparta zajistit účast v nejlepší šestce už ve středu. Stačit jí bude výhra nad Opavou a zaváhání Baníku nebo Slovácka. V opačném případě rozhodne poslední kolo, které Letenští sehrají v Uherském Hradišti.

Teprve až v nadstavbové části se ale ukáže, jak na tom Sparta doopravdy je. V konfrontaci se Slavií, Plzní a případně Jabloncem, Libercem či Baníkem se teprve ukáže, zda léčba Kotalem má efekt.