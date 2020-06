Guľa poprvé narazil: Slavia má raketově rychlé hráče, nám chyběla odvaha

Na Slavii odehrála nejlepší zápas za posledních šest let, ale příliš neslavila. Po bezbrankové remíze ztrácí Plzeň v boji o mistrovský titul nadále osm bodů. Trenér Adrián Guľa v novém klubu poprvé nevyhrál. "Boj o titul je ale pořád otevřený," řekl po nedělním šlágru nejvyšší české soutěže.

Berete remízu jako komplikaci? Za jiných okolností by možná přišla vhod, ale teď máte k titulu pořád stejně daleko.

Nedokážu to takhle rychle zanalyzovat. Můj názor je, že když zápasy přicházejí v rychlém sledu, musíme okamžitě přepnout. Víme, co se před utkáním psalo. Že není jednoduché tady vyhrát. Je dobře, že jsme to poznali i my. Stojí před námi velká výzva. Musíme přidat v některých činnostech a jisté neduhy okamžitě odstranit. Myslím, že je to pořád otevřené. Zbývá hodně zápasů.

Pochopil jste, proč se Plzni v Edenu dlouhodobě nedaří?

Přesvědčil jsem se o síle Slavie na vlastní oči. Má velkou kvalitu. I trenérskou, která je násobená na hřišti. A kdyby měla i podporu fanoušků… Zkrátka je tam síla, bez debat. Tuhle konfrontaci jsme potřebovali.

Nehráli jste v závěru příliš opatrně? Remíza nahrává spíš Slavii.

Zajímavý názor. Do hry jsme ale poslali jednoho hrotového útočníka a jedno křídlo. Také jsme měli připravené středové hráče, u kterých jsme předpokládali, že závěr zápasu fyzickou zvládnou. Možná jsme mohli vytáhnout hru na dva útočníky.

Proč jste to neudělali?

Nechtěli jsme opustit náš systém, protože Slavia pořád hrozila při protiútocích; má raketově rychlé hráče. Ještě o tom popřemýšlím. Možná jsme mohli zariskovat a hrát na tři obránce. Kdybychom ale inkasovali, byl by z toho větší problém. Takhle je liga pořád otevřená.

Plzeň měla mít výhodu v záložní řadě. Jak se podle vás vypořádala s agresivním a celoplošným presinkem Slavie?

Záloha byla opět motorem naší hry. Na druhou stranu nám to nešlo směrem dopředu, stál proti nám kvalitní soupeř. Proto bylo podstatné, že se kluci vraceli do důležitých míst ve vlastním vápně, kde blokovali střely. Věřili jsme, že se to otevře, což se stalo. Protiútoky jsme ale měli uhrát lépe, vyspěleji. Máme na to.

V poločase jste si nechal hned svolat celý realizační tým, což je možná trochu netradiční postup. Co vás k němu vedlo?

Děláme to celkem pravidelně, ale tentokrát jsme zůstali venku, abychom okamžitě zareagovali na první poločas. Byl pro mě důležitý pohled svrchu od asistenta a sportovního ředitele. Potvrdilo se nám pár věcí, které jsme cítili z lavičky. Kluci si pak naše připomínky správně přebrali. Neříkám, že druhý poločas byl úplně top, ale určitě lepší než ten první.

Co bylo v první půli špatně?

Při zakládání útoku jsme byli v trochu jiném postavení, než by bylo třeba. Soupeř nás měl přečteného. Na to jsme o přestávce potřebovali reagovat. V prvním půli nám chyběla také odvaha.

Do konce základní části zbývají dvě kola. Skupina o titul jich přenese dalších pět. Není nevýhoda, že spolu se Slavií lize dominujete? Soupeři jí těžko seberou body. Zvlášť když se hraje v rychlém sledu a ne všichni mají široký kádr.

Když Slavia nebo Plzeň hrály evropské soutěže, soupeři se na ně mohli celý týden připravovat. Teď se to vyrovnalo. Je jasné, že síla kádru by měla být naší devízou, ale tentokrát se to neukázalo. Musíme doma přepnout na ještě vyšší úroveň. Víme, že se můžeme opřít o všechny hráče. Nerozdělujeme je na hrající a náhradníky.