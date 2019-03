Slavia remizovala a náskok se může ztenčit. Jedna ztráta nás nerozhodí, říká Bořil

před 18 minutami

Fotbalisté Slavie doma ztratili body poprvé od srpna. Po remíze 1:1 s Libercem se jejich vedení na čele tabulky může ztenčit na sedm bodů, pokud Plzeň v neděli porazí Bohemians. Vršovičtí ovšem zůstávají sebevědomí.

Na výsledkové tabuli svítil nerozhodný tlak. Slavia měla tlak, který stupňovala. Do vápna mířil jeden centr za druhým, liberecký brankář Filip Nguyen musel vytáhnout několik zákroků. Přes 16 tisíc fanoušků čekalo, kdy domácí utkání zlomí a zvítězí. Jenže tentokrát vítězný gól nepřišel.

"Sešívaní" přišli o ligové body poprvé po čtyřech zápasech, celkem popáté v letošní sezoně. "Klíčová v dnešním zápase byla produktivita. Nguyen chytal výborně. Náš výkon po repre pauze nebyl optimální. Vytvořili jsme si dost šancí, ale bohužel jsme je neproměnili," hodnotil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Liberec nastoupil proti Slavii s cílem aktivně presovat, což se mu dařilo a především v prvním poločase tak úplně rozbil tlak domácích, i když ti se do několika šancí dostali. Napadání slávistické rozehrávky bylo účinnou zbraní.

"Liberec je běhavý a pracovitý soupeř. Byl to pro nás náročný zápas, hodně napadal, nešetřil krokem. Chtěli jsme Slovan dostat pod vytrvalejší tlak, ale to se nám nedařilo. První poločas nebyl optimální," uznal trenér Trpišovský.

Slavii poslal do vedení až Jan Bořil, když ideálně trefil z voleje centr Josefa Hušbauera. "Bylo to těžké, soustředil jsem se pouze na to, abych ten míč trefil. Sice střela šla doprostřed, ale byla utažená a povedlo se to pod víko," usmíval se slávistický obránce po čtvrté ligové brance. Všechny předešlé dal do sítě Příbrami.

Slavia remízou ztratila a její náskok se po víkendu může ztenčit na sedm bodů. V Edenu ovšem nepanikaří. "Jedna bodová ztráta nás nerozhodí. Jsme naštvaní, že jsme ztratili doma. Chtěli jsme vyhrát, to se nepodařilo, ale určitě nejsme nervózní," odmítl všechny pochybnosti sebevědomě Bořil. Ve stejném duchu hovořil i kouč Trpišovský.

Tomu se tak tentokrát nepodařilo porazit tým, ve kterém dřív trénoval. Naopak. Slávisté inkasovali po standardní situaci, kterou s libereckými hráči Trpišovský také sám cvičil. "Potočný má skvělý kop. Jde to na přední tyč a hráč prodlužuje míč dál. Myslím, že jsme tak se Slovanem dali gól proti Fiorentině," pousmál se Trpišovský.

"Páteř toho týmu je stejná, doplnili ji o dobré hráče. V Liberci drží stále stejnou linii, mají atletickou zálohu. Potočný, Dorley, Breite, Oršula. Proto jsou všude včas. Není jednoduché proti nim hrát. Nepamatuju si zápas, ve kterém by dostali hodně gólů," chválil bývalé svěřence.

Slavii teď čeká velmi náročný program - tři anglické týdny po sobě. V úterý tým z Vršovic čeká zápas Mol cupu, v dalších dvou týdnech se mezi ligovými koly utká s Chelsea. "Hodně zápasů, k tomu Chelsea a ještě i derby. To bude mňamka. Máme ale široký kádr, takže se nemusíme obávat," přemýšlel nad budoucností Bořil.

Trenér Trpišovský hodlá nasadit do zápasů i dosud méně vytížené hráče. "Snažím se sestavu měnit, aby se co nejvíce hráčů dostalo do zápasového zatížení, protože nemůžete hráče po měsíci jen tak vytáhnout, když nehraje," přiblížil.