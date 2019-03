Brankář Nguyen doháněl slávisty k šílenství. Udělali jsme z něj gólmana kola, úpěli

před 1 hodinou

Šestadvacetiletý brankář fotbalového Liberce Filip Nguyen předvedl proti Slavii vynikající výkon a i díky jeho zásluze si Slovan odvezl z Edenu bod. Slávisté tak ztratili doma body poprvé od srpnové porážky s Jabloncem. "Byl to asi můj nejlepší výkon v kariéře," těšilo brankáře.

Domácí si přitom připravili dost šancí ke skórování. Jen v prvním poločase měli tři až čtyři gólové šance. Jenže liberecký gólman si poradil s pokusy Miroslava Stocha, Milana Škody a měl i štěstí, když Ibrahim Traoré hlavičkoval z bezprostřední blízkosti mimo.

"Takhle jsem si naposledy zachytal právě proti Slavii na podzim na vlastním stadionu," připustil Nguyen. "Nejtěžší pro mě byla Hušbauerova střela zpoza vápna. Ještě přede mnou na poslední chvíli přeběhl Škoda, takže míč jsem měl na poslední chvíli, ale naštěstí jsem ho dostal ven," oddechl si při vzpomínání na složitý moment.

Přestože v utkání předvedl řadu vynikajících zákroků, nejdůležitější pro něj byl hned ten první. "Bylo to proti Kúdelovi. Střela šla doprostřed, ale byla to situace, kdy jsem si poprvé sáhl na míč, což bylo důležité," přiblížil.

Gólmana soupeře chválili i jeho soupeři včetně Jana Bořila, který jej jako jediný ze slávistů dokázal překonat. "Jednoznačně je podržel, byl to nejlepší hráč zápasu," uznal obránce "sešívaných". A svou kšiltovku pomyslně smekl i trenér Jindřich Trpišovský. "Chytal výborně, určitě bude v sestavě kola," řekl.

Inkasovaný gól si brankář, který poprvé zasáhl do nejvyšší soutěže až v minulé sezoně, vyčítal především. "Gól mě štve nejvíc, protože to byla pro mě nejlehčí situace. Šlo to hned nade mnou, nestihl jsem dát ruce nahoru. Šlo mi to mezi ušima no," konstatoval.

S remízou 1:1 byli Liberečtí spokojení i přes to, že sami mohli dát více gólů. V prvním poločase měl příležitost Roman Potočný, ale trefil jen tyč. Ve druhé půli se k zakončení dral Libor Kozák, ale Simon Deli před ním stihl míč odklidit.

"Není důležité, jestli budu v sestavě kola. Důležité je, že si vezeme bod. Slavia měla v posledních minutách utkání drtivý tlak. Mají skvělé fanoušky, hnali je dopředu. Hodně mi pomohla obrana," pochvaloval si brankář Nguyen.

Liberec se tak stále drží v boji o elitní šestku. Slovanu pomohly prohry Zlína a Baníku. "Pro sportovní stránku je to dobré. Prospívá to fotbalu, protože nikdo nechce z té první skupiny vypadnout," myslí si trenér Liberce Zsolt Hornyák.