Slavia nesmí hrát na remízu, Plzeň je teď o malinko lepší, analyzuje trenér Uhrin

Nedělní šlágr fotbalové Fortuna:ligy mezi Slavií a Plzní může rozhodnout v bitvě o titul. Pokud Slavia zvítězí, bude mít mistrovskou obhajobu na dosah. Pokud selže, vrátí se Viktoria v posledních kolech do přetahované v cílové rovince. Situaci před důležitým utkáním analyzoval pro Aktuálně.cz Dušan Uhrin mladší, který oba celky v nedávné době trénoval.

Sešívaní vstupují do duelu s vynikající domácí bilancí. Z Edenu se v posledních sezonách stala obávaná pevnost, odkud se body nevozí. Doma porazila Plzeň v lize od dubna 2014 šestkrát za sebou a v probíhající sezoně z třinácti domácích utkání ztratila jen v jediném.

"Slavii fanoušci vždycky hnali dopředu, i když se jí nedařilo. Byla to vždycky velká pomoc mužstvu. S prázdnými tribunami to bude jiné," tuší Dušan Uhrin mladší. "Utkání nemá favorita."

Slavia má v tabulce na druhou Plzeň náskok osm bodů. Teoreticky by tak Pražané měli být spokojení i s remízou. Sedm zápasů před koncem soutěže by se jejich náskok neztenčil a už by je čekala jen jedna konfrontace s dotírající Viktorií.

Uhrin by ale byl se hrou na remízu opatrný. "Obě mužstva budou pod velkým tlakem. Jestliže Slavia bude hrát na remízu, tak se může stát cokoliv. Potřebuje být nebezpečná a hlavně nedostat branku," uvádí důvody. "Slavia musí hrát tak, aby byla nebezpečná. Musí udržet Plzeň pozornou, naopak by mohla ztratit ve chvíli, kdy Plzeň začne kombinovat," myslí si.

Trenér Jindřich Trpišovský před utkáním řeší dilema, zda vyslat úvodní jedenáctku domácích na hrotu se Stanislavem Teclem, nebo Petarem Musou, který se naposledy v Příbrami trefil jako střídající hráč a potvrdil svou pověst střelce.

Bývalý trenér Dinama Bukurešť by si vybral raději českého útočníka. "Standa Tecl zabíhá za obranu a vytváří prostor pro ostatní hráče. Proti Příbrami to s Musou bylo dobré střídání, ale je dobré dát Standu Tecla od začátku. Je běhavý, rozbíjí obranu. Proč měnit něco, co zafungovalo předtím. Musa může být podobný žolík jako Mešanovič," upozorňuje.

Podle Uhrina má lepší obranu v současné době Slavia, ale jako celek se mu více zamlouvá hra Plzně. "Teď zrovna hraje o malinko líp. Připadá mi stabilizovaná, má větší jistotu," popisuje.

Rozdíl může hrát záloha, kterou má dle Uhrinova názoru lepší Plzeň. "Více jim funguje střed hřiště. Hrají tam Bucha, Kalvach a Čermák. Navíc do hry můžou přijít Kopic a Kovařík, kteří taky mají formu," poukazuje na paletu možností Adriána Guľy před utkáním.

Jindřich Trpišovský bude stavět tvořivou složku zálohy na Nicolae Stanciuovi. Ten odehrál dobré první kolo po restartu proti Mladé Boleslavi a na svůj výkon navázal i proti Příbrami.

"Stanciu mužstvo v tuto chvíli drží. Rozehrál se do velké formy, dává finální přihrávky, diriguje hru. Není tam ale tolik kreativity, jako v plzeňské záloze. Poté, co odešli Souček s Hušbauerem, a Ševčík není na sto procent zdravý, tak je Plzeň v tuhle chvíli silnější v záloze," míní Uhrin.

Utkání začne v neděli v 19:00 a sledovat jej můžete v online přenosu na Aktuálně.cz.