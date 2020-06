Slovan hrozí odchodem ze slovenské ligy. Alternativou je Česko, tvrdí šéf klubu

Slovan Bratislava pohrozil, že už nebude hrát slovenskou fotbalovou ligu, ale mohl by se přihlásit do některé zahraniční soutěže. V úvahu prý připadá Česko, nebo Maďarsko.

Bratislavskému velkoklubu se totiž nelíbí, že by do hledišť mohlo od konce června maximálně tisíc diváků, jak to požaduje slovenská vláda v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru.

"Jestli po dobu šesti měsíců bude na stadionu tisíc lidí, bude to mít devastující následky," tvrdí šéf Slovanu Ivan Kmotrík mladší v rozhovoru pro deník Sme. "Úroveň soutěže by klesla ještě níž. Spousta klubů hlásí v současnosti finanční potíže. Jak bude pokračovat sport na Slovensku? Je to otázka pro nás všechny," říká generální ředitel klubu.

"Určitě nechceme hrát jen poloprofesionální soutěž, což nám reálně hrozí. Byli bychom rádi, kdyby měla úroveň soutěže vzestupný trend, jenže při pohledu na aktuální situaci to vůbec nevypadá dobře. My jednoznačně potřebujeme konkurenci, atraktivní zápasy a bojíme se, že na Slovensku nám to nebude umožněno. Možnou alternativu bychom hledali v Česku, nebo v Maďarsku, kde k tomu přistupují zodpovědně," prohlašuje Kmotrík.

Podle něho je u sousedů větší zájem diváků, sponzorů i podpora státu. Generální ředitel Slovanu by považoval za ideální, kdyby se pro začlenění do zahraniční ligy vyslovily i další týmy.

"Ideální by bylo, kdyby tři nebo čtyři kluby ze Slovenska vstoupily do stejné soutěže. Podobné hlasy jsme slyšeli už od zástupců Dunajské Stredy. Kdyby se přidala teoreticky Trnava nebo někdo další a společně bychom vstoupili třeba do maďarské ligy, dávalo by to smysl pro nás, zmiňované kluby i danou ligu. Její úroveň by šla určitě nahoru," je přesvědčený Kmotrík, jehož tým po 22 kolech vede tabulku s desetibodovým náskokem před Žilinou.

Slovenská liga by se měla znovu rozběhnout přesně za týden. Do konce června by do hledišť mělo mít přístup maximálně 500 fanoušků, poté by se návštěvnost mohla zdvojnásobit. Slovenský fotbalový svaz společně s kluby však požaduje, aby počet diváků určovala kapacita stadionu.

"Nemůžeme porovnávat tisíc lidí na menších, byť útulných stadionech, a stejný počet osob na větších stadionech například v Bratislavě, v Trnavě nebo v Dunajské Stredě," řekl Ivan Kozák, prezident slovenské Unie ligových klubů. Podle ní by bylo ideální, kdyby se hlediště mohla zaplnit třiceti procenty kapacity. Na zápasy Slovanu by tak mohlo chodit zhruba sedm tisíc fanoušků.