Nebyl to žádný uragán, hodnotil prohrané derby trenér Sparty

Sparta prohrála v 294. derby se Slavií doma 0:3 a v ligové tabulce na lídra tabulky ztrácí už 12 bodů. Podle trenéra Václava Jílka rozhodla utkání především kvalita řešení klíčových obranných situací.

"Slavia potvrdila kvalitu, vyhrála 3:0, byla běžecky silná. Pro všechny to bude naprosto jednoznačné, to potvrdím. Na druhou stranu říkám, že neměla víc gólových situací než Sparta. Nebyl to nějaký uragán," hodnotil průběh zápasu.

V něm Letenští začali dobře, hru Slavie rozbíjeli ve středu hřiště a v úvodní čtvrthodině brankář Milan Heča nemusel řešit žádnou vážnější situaci. Jenže pak přišel faul Martina Frýdka na Tomáše Součka, který proměnil následnou penaltu. Záhy mohl druhý gól přidat Peter Olayinka, ale minul.

Do poločasu domácí vedení udrželi. Ve druhém ale místo tlaku na soupeřovu brány inkasovali vlastní gól po odrazu míče od Michala Sáčka. Ten je definitivně zlomil.

"My jsme v klíčových dvou obranných situacích měli horší řešení. Naopak naše šance jsme neproměnili. Přitom Martin Hašek měl v závěru poločasu lepší příležitost než Masopust, při třetím gólu. Srdjan Plavšič běžel sám na branku," kroutil hlavou Jílek. "Výsledkově hodně kruté."

Jmenovatelem porážky podle něj tak byly právě zmiňované momenty. "Vyhrál tým, který rozhodující momenty řešil líp. My jsme ty situace neřešili kvalitně," konstatoval.

Oproti předchozímu kolu ve Zlíně udělal trenér Jílek v základní sestavě tři změny. Frýdka posunul na místo zraněného Ladislava Krejčího, do sestavy se vrátil Matěj Hanousek (opět tedy sáhl do obranné čtveřice) a na levé straně nastoupil Hašek. Změny byly motivované snahou hrát se dvěma defenzivními záložníky.

"Chtěli jsme reagovat na hru soupeře a jeho vysoko postavené beky hrající dovnitř. Chtěli jsme tam mít druhého defenzivního záložníka. Nabízelo se, abychom tam dali Frýdka jako typologicky nejvhodnějšího hráče, a proto jsme Hanouska vrátili nalevo," vysvětlil.

Sparta si nevytvořila výraznější tlak ani během čtvrthodiny, ve které hrála po vyloučení Hušbauera přesilovku. "Bylo toho málo. Čekal jsem od nás větší přímočarost a nabídku. Do hry šel k Tettehovi Kozák, abychom se tlačili více do hry, ale když se míč nedostane ani do vápna, tak se nedostaneme ani do tlaku," popsal Jílek.

Spartu čeká v týdnu pohárové utkání proti Jihlavě, v příštím kole se vydá na horkou půdu v Plzni. "Na něčem se stavět dá, ale musíme se chovat jinak. Máme před sebou ještě spoustu práce," zakončil hodnocení.