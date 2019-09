Metoda pokus-omyl nefunguje. Naopak Trpišovský přesně ví, jaké hráče chce a proč

Fotbalová Sparta v přímém měření sil se Slavií opět prohrála. Podeváté v řadě sešívané nedokázala porazit. Čím to je, že bez ohledu na jména na soupisce Letenští stále fatálně selhávají?

1281 dní.

Tři a půl roku.

Devět zápasů.

Tak dlouho už Sparta nedokázala porazit odvěkého rivala. V nedělním utkání nedala fanouškům ani naději, že by se něco mohlo změnit. Po prohře 0:3 se Slavií se trenéru Václavu Jílkovi zaryl do uší ten nejhorší pokřik. Ten, který všichni trenéři nesnášejí. "Ven." Přesněji: "Jílek ven!"

Letenští po derby ztrácí na Slavii propastných dvanáct bodů. Třikrát inkasovali, ani jednou neskórovali. Nemůžou se vymlouvat na rozhodčího, neproměňování šancí nebo smůlu. Sešívaní dovedli utkání k vítězství s lehkostí a těch pár kritických okamžiků, jako hlavičku Martina Haška, únik Srdjana Plavšiče nebo červenou kartu pro Josefa Hušbauera, zvládli překonat s bravurou.

Bylo by snadné všechno shodit na trenéra Jílka, jenže Spartě se nedaří vyrovnat Slavii dlouhodobě. Rivala z Edenu od března 2016 nedokázali porazit postupně Zdeněk Ščasný, Petr Rada, Andrea Stramaccioni, Pavel Hapal, podruhé Zdeněk Ščasný, ani Michal Horňák.

Sparta přivádí jednu posilu za druhou, utrácí miliony, mění trenéry. A k ničemu to nevede.

Jednou sází na zkušené zahraniční hráče, podruhé na vlastní, ligou neozkoušené mladíky. Jako by ve Spartě nikdo nevěděl, co chce. Vidět to jde na letošní obraně.

Před sezonou to vypadalo, že pilířem stoperské dvojice bude Kaya. Po nepovedeném zápase se Slováckem ale na sedm kol ze sestavy zmizel. Ve hře byli rázem Radakovič a Štetina, o chvíli později měli zase oba odejít na hostování.

Na pravé straně obrany začal alternovat záložník Sáček, mezitím přišel slovenský obránce Hancko. Ten hrál chvíli levého obránce, chvíli stopera a pak jej trenér posadil, aby vlevo postavil univerzála Frýdka. Po sedmi kolech na lavičce se v zápase ve Zlíně do sestavy zase vrátil Kaya. Neuvěřitelný kolotoč.

Slavia naproti tomu pod Jindřichem Trpišovským působí úplně naopak. Každá posila, až na opravdové výjimky, přesně zapadne na místo jako puzzle do skládanky. Pozice hráčů v sestavě mění slávistický realizační tým čistě účelově podle taktiky proti konkrétnímu soupeři.

Slavia je extrémně flexibilní. Trpišovský to už ukázal v řadě důležitých zápasů, včetně toho na Chelsea, když do zápasu vyrukoval s překvapivou sestavou. Spousta lidí si klepala na čelo. Ale jen dokud nezazněl úvodní hvizd.

A pak jsou tu hráči, které Sparta odložila jako nepotřebné, ale v neděli velkou měrou přispěli k její porážce. David Hovorka odešel z Letné do Jablonce a fanoušci po něm nijak netruchlili. Josef Hušbauer šel do Slavie dokonce přímo. Zdálo se, že ani jeho odchodem Letenští mnoho neztrácí.

Jenže oba hráči teď ve Slavii září. V úterý byli klíčovými postavami v remízovém zápase na San Siru, bojují v Lize mistrů.

Hráči, kteří za různých trenérů ve Spartě vypadali jako promarněné investice, pod rukama Jindřicha Trpišovského zlátnou.