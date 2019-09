Zdrcený Frýdek po derby: Jde to za mnou. Dětinská chyba, nedokážu si ji vysvětlit

Byl naštvaný, zdrcený, emoce jím cloumaly. Po zápase se opíral čelem o kovovou tyč v mixzóně a díval se do země. Bylo vidět, že prohrané derby ho hodně žere. Kapitán Sparty Martin Frýdek zavinil lacinou penaltu, když v 18. minutě derby nakopl Tomáše Součka. Ten proměnil a Slavia pak Spartu smetla 3:0.

Během úvodních minut Sparta držela se soupeřem tempo. Bylo vidět, že v napjaté atmosféře ani jeden klub nehraje úplně v klidu. Jenže Součkova penalta sešívaným pohodu dodala a Sparta naopak odpadla.

"Byla to moje dětinská chyba, neměl jsem vůbec hrát balon. Nedokážu si vysvětlit, proč jsem tam takto šel," drmolil sedmadvacetiletý záložník. "Jde to jasně za mnou, myslím, že to rozhodlo zápas," hodnotil.

Po delší pauze způsobené zraněním se v minulém kole proti Zlínu vrátil do sestavy na levé straně obrany, proti Slavii nastoupil jako defenzivní záložník místo zraněného Ladislava Krejčího.

"Hlavně jsme chtěli udržet rozestavení 4-2-3-1, tedy se dvěma defenzivními záložníky. Chtěli jsme tím reagovat na hru soupeře. Nabízelo se, abychom tam dali Frýdka jako typologicky nejvhodnějšího hráče, a Hanouska jsme vrátili na levou stranu," vysvětloval přemístění kapitána do středu hřiště trenér Václav Jílek.

Toho chyby v obranné fázi hodně štvaly. "Vyhrál tým, který rozhodující momenty řešil líp. My jsme je neřešili kvalitně. Slavia neměla víc gólových šancí. V klíčových obranných situacích jsme ale měli horší řešení," poukazoval, jak viděl klíčové momenty zápasu ze svého pohledu.

Po gólu Součka z penalty se už Sparta do hry nevrátila. Slavia ve druhém poločase přidala dva góly a vyhrála proti Spartě deváté derby v řadě.

"Nechci říkat, že jsme hráli dobře. Jde vidět, jak je Slavia dobrý tým," uznal Frýdek. "Těžko jsme se dostávali do šancí. Slavia dobře bránila a potrestala nás," soukal ze sebe se sklopeným zrakem.

Naději Sparty na úspěch v derby viděl jen v dílčích událostech. "Kdybychom dali první gól my, tak to třeba zvládneme. Na konci jsme pár šancí měli, ale chyběl nám klid v zakončení. Těžko se to teď bude hodnotit. Nezvládli jsme to, štve nás to, mrzí nás to," řekl.

Spartu čeká v týdnu pohárový zápas proti Jihlavě a hned další víkend se představí na hřišti Plzně, která je za lídrem tabulky jen o tři body.