Rekordní přestup v rámci ligy? Slavia nabízí za Krmenčíka 80 milionů, Plzeň odolává

před 14 minutami

Tajemným útočníkem, kterého si vyhlédlo vedení fotbalové Slavie, je plzeňský střelec Michael Krmenčík. Úřadující mistr nabízí za čtyřiadvacetiletého habána tři miliony eur, tedy více než osmdesát milionů korun. Plzeň ale obrovské sumě z Edenu (zatím) odolává.

Praha - Fotbalová Slavia ještě zřejmě nekončí s posilováním kádru. Z Plzně by se mohl do hlavního města přesunout reprezentační útočník Michael Krmenčík.

"Můžu potvrdit, že Slavia má o Krmenčíka dlouhodobý zájem. Ze strany Plzně ale vždy přišlo na odchod svého klíčového fotbalisty odmítavé stanovisko. S hráčem musíme respektovat rozhodnutí Viktorie," prozradil Krmenčíkův agent Dalibor Lacina, který se k situaci svého svěřence nechtěl dále vyjadřovat.

Proti přesunu do Prahy by pravděpodobně nebyl ani samotný hráč, jemuž červenobílí údajně nabízejí plat v několikanásobné výši, než má nyní v Plzni.

Kouč Slavie Jaroslav Šilhavý hned na začátku letní přípravy prozradil, že hledají k Milanu Škodovi typologicky podobného útočníka. A to právě plzeňský střelec dokonale splňuje.

Zdroje Aktuálně.cz se shodují, že Slavia nabídla Plzni za čtyřiadvacetiletého útočníka částku okolo 3 milionů eur (80 milionů korun), kterou ovšem zástupci Viktorie měli v pondělí smést ze stolu.

Dosud je nejdražším fotbalistou, který přestoupil v rámci české ligy, je Jan Sýkora. Krajní záložník nebo obránce přestoupil právě do Slavie z Liberce za částku okolo 30 milionů korun.

Viktoria už v létě vydělala na přestupech dost

Asi i proto, že Viktoria v létě prodala Aleše Matějů do Brightonu za částku okolo 2,5 milionu eur (65 milionů korun) a také Martina Chriena do Benfiky Lisabon za více než jeden milion eur (27 milionů korun).

Navíc v Plzni stále hrají o postup do základní skupiny Evropské ligy, za který by mohlo do klubové kasy přitéct dalších zhruba 70 milionů korun. Jenže právě pro play off o postup do základní skupiny Evropské ligy nemůže Viktoria počítat s Krmenčíkem, který dostal třízápasový distanc za úder loktem v odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti rumunské Bukurešti.

Na západě Čech ale na druhou stranu dobře ví, že nemusí za každou cenu prodávat. Otázkou je, zda odolá vábení bohatších klubů i samotný Krmenčík, který byl na začátku července jednou nohou ve francouzském Montpellier.

Další zdroj Aktuálně.cz naznačil, že Plzeň dostala na Krmenčíka konkrétní nabídku i z Turecka, ale generální manažer klubu Adolf Šádek zatím odolává zájmu všech bohatších klubů.